    首頁 > 政治

    就職切結未勾雙重國籍恐涉刑法 李貞秀「不回應」

    2026/03/02 19:05 記者陳治程／台北報導
    民眾黨中配立委李貞秀上週於立法院新會期院會中，高舉「敬請遵守中華民國憲法」紙張抗議。（本報資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀上週於立法院新會期院會中，高舉「敬請遵守中華民國憲法」紙張抗議。（本報資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，繼親曝赴中放棄國籍未果、陸委會揭李未完成放棄國籍便登記參選後，媒體今（2）踢爆李上月至立法院就職報到時，在切結書上勾選「中華民國國籍」而非「雙重國籍」，恐涉「刑法」，令各界議論紛紛之時，針對此事，李貞秀傍晚表示，針對該新聞「不做回應」。

    媒體今報導指出，李貞秀上月就職立委報到時，竟在切結書上勾選「中華民國國籍」而非「雙重國籍」，恐已涉犯「刑法」使公務員登載不實罪。而針對媒體報導，李貞秀傍晚表示，針對該新聞「不做回應」。

    李貞秀2月3日就職民眾黨不分區立委，卻因中國國籍問題引發立委資格爭議，對此，內政部今指出，有關李貞秀就（到）職資格案，2月26日行政院院會後記者會已說明，已3次分別函請立法院秘書長及李貞秀女士提具於就職前已辦理放棄國籍的書面證明，並請立法院依國籍法第20條規定辦理；而立法院秘書長2月13日回函中，並無提供相關書面證明，因此，內政部迄今仍未收到李貞秀女士已辦理放棄國籍的證明文件，而依上述規範，立法委員解職仍須由立法院處理。

    另一方面，民進黨立委吳思瑤表示，若李在就職文件填寫時公然欺騙，不僅有違「刑法」使公務員登載不實罪，更是公然向台灣法治對幹、藐視台灣，直言這是法治最大的詐騙，使立法院依據錯誤訊息讓她就任立委。

    民眾黨主席黃國昌則指出，此是依法論法，「在法律上，我們根本就不承認中華人民共和國」，這是中華民國憲法目前所規範的憲政架構。

    圖
    圖 圖 圖
