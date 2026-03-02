為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台南追頒「卓越市民」榮銜 緬懷已故前駐印度公使謝柏輝

    2026/03/02 18:44 記者王姝琇／台南報導
    台南市副市長姜淋煌（左）代表市長黃偉哲前往謝府頒發「卓越市民」表揚狀，追思已故前駐印度公使謝柏輝。（台南市政府提供）

    台南市副市長姜淋煌（左）代表市長黃偉哲前往謝府頒發「卓越市民」表揚狀，追思已故前駐印度公使謝柏輝。（台南市政府提供）

    出身台南的前駐印度公使謝柏輝去年底在印度執行公務時，因身體不適猝逝，台南市政府為感念謝公使一生為台灣外交鞠躬盡瘁，追頒其「卓越市民」榮銜。副市長姜淋煌今前往謝府，代表黃偉哲市長頒發表揚狀。

    黃偉哲表示，謝公使身為台南子弟，展現台南人勇敢堅毅的特質，無論面對多麼艱鉅的國際局勢挑戰，皆以高度使命感推動外交工作，為台灣爭取國際社會的支持，謝公使雖已辭世，但其一生奉獻國家的身影正是「典型在夙昔」最佳寫照，市府追頒「卓越市民」榮銜，不僅是對其貢獻的肯定，也希望讓市民共同緬懷這位傑出的台南子弟，並讓其精神持續激勵後人。

    謝公使父親謝吉興代表受贈。姜淋煌向家屬表達誠摯慰問，並感謝謝老先生培育出優秀人才，為國家外交作出重大貢獻，謝公使的辭世令家人萬分不捨，也是台南與國家的損失，其一生奉獻外交的精神將長存人心，成為台南珍貴的榮耀典範。

    謝柏輝為精通東南亞與南亞外交事務的資深外交官，曾派駐越南、日本、印度，亦曾任亞太司副司長、台日關係協會副秘書長等要職。林佳龍部長今年到訪台南時也頒發楷模獎章、外交獎章及二等服務獎章給家屬，表彰其對外交工作的付出。

    謝柏輝公使父親謝吉興（左）分享公使外交生涯經歷。（台南市政府提供）

    謝柏輝公使父親謝吉興（左）分享公使外交生涯經歷。（台南市政府提供）

