    首頁 > 政治

    彰化縣長選戰》藍白合奇招？謝典霖推綠營邱建富脫黨 挑戰民進黨陳素月

    2026/03/02 18:15 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣議長謝典霖。（資料照）

    彰化縣議長謝典霖。（資料照）

    年底彰化縣長國民黨人選，國民黨主席鄭麗文仍未拍板，政壇傳聞，彰化縣議長謝典霖有意推動民進黨籍前彰化市長邱建富，以無黨籍「非綠大聯盟」身分挑戰民進黨立委陳素月，並委託民眾黨前立委蔡壁如向柯文哲提案。蔡壁如今天（2日）證實確有此事，但透露柯文哲評估後，因認為贏面不大，目前尚無進一步動作。

    蔡壁如：柯文哲認為贏面不大

    蔡壁如指出，她受謝典霖邀請多次參加彰化縣議會「議政沙龍」活動，與青年分享從政經驗。在私下交流中，謝典霖主動提及「藍白綠合」構想，由於當時邱建富也在講師之列，謝便順勢提出由邱建富以無黨籍身分參戰彰化縣長的建議。蔡壁如隨後透過管道將此提議轉達給柯文哲。

    針對年底選情，蔡壁如直言，民眾黨在彰化縣長這一戰不論是合作或共推人選，都必須有角色。她強調，唯有「母雞」領軍才能帶動基層選情，讓民眾黨提名人在藍綠夾殺中打下江山。

    邱建富：無既定劇本 縣民福祉為首要

    而被指為「藍白綠合」人選的邱建富則回應，選舉期間本就有各種聲音。他強調，自民進黨類初選結束後，團隊從未鬆懈，持續深耕彰化；政治不應被標籤綁架，只要對彰化有利，他都願意理性溝通、廣納建言，但目前並無既定劇本，一切以縣民福祉為首要考量。

