基隆市新門牌掉滿地更新喊卡 政風處1個月內提採購缺失報告

基隆市民政處長呂謦煒今天（2日）在議會答詢指出，現有廠商已解約，將到雙北市取經，因地制宜制定大小不同尺寸門牌。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市議員施偉政今天（2日）在議會臨時動議，指出基隆市門牌更新汰換作業不牢靠，掉滿地，鄭文婷也質疑，市府在發包前根本沒有掌握基隆市的特殊需求，發包程序顯得粗糙且不具專業性。負責更新業務的基隆市政府民政處長呂謦煒表示，新式門牌施工，品質不符理想，緊急停工朝解約處理，並將到雙北取經，未來將設計因地制宜大小門牌。基隆市議長童子瑋做出結論，要求盤整已安裝門牌，責成政風處1個月內提出採購缺失調查報告。

基隆市預計要完成19萬5000面新式門牌更換，施偉政指出，各區更新門牌，中山區、仁愛區首當其衝，施工非常不牢靠，掉落滿地，新式門牌緊急停工，但已安裝的與舊式混合不一。鄭文婷質疑怎會執行後發現這麼多問題？雙北因已換過好幾次門牌，基隆要一次到位，應先規劃討論，市府應檢討為未來發包依據。施偉政批評發包過於粗糙，很多民眾拿著門牌到服務處，還得出動志工拿電動槍鎖門牌。議員吳驊珈說，安樂區人口數最多行政區，很多人訂物流包裹，志工訪視也靠門牌辨識，易造成困擾。

呂謦煒證實，中山區門牌有許多貼掛時掉落，品質不符理想，第一時間決定停工，將和廠商討論朝解約方向；現在已貼上的門牌，將要求原廠商要處理好，民政處將到雙北市取經，精進改善。這次施工時未貼新門牌前，未將舊鏽蝕或積灰清乾淨，導致貼上去容易掉落，也因趕時間馬虎，其次，目前門牌僅提供1種尺寸，發現有很多40、50年前小門牌，尺寸不符，新式門牌太大，反而家戶貼不上去，廠商硬貼結果是卡在信箱，這並非市府初衷，因基隆空間和其他縣市不同，因地制宜設計大小門牌。

主持議事的童子瑋最後做結論，新式門牌規劃評估明顯不足，前期規劃與履約管理未落實，市府針對已更換門牌全面盤點；政風處1個月內提出門牌採購缺失調查報告。

民進黨基隆市議員鄭文婷今天（2日）在議會質詢，有關門牌更新汰換問題。（基隆市議員鄭文婷提供）

民進黨基隆市議員施偉政今天（2日）在議會質詢，有關門牌更新汰換問題。（基隆市議員施偉政提供）

