    首頁 > 政治

    中駐以使館撤離登記納台胞 官員：不需要中共「越俎代庖」

    2026/03/01 16:19 記者陳鈺馥／台北報導
    中國駐以色列使館1日凌晨發布「在以色列中國公民轉移撤離登記通知」，宣稱除中國護照持有人，持「台胞證」也可登記，熟稔中共統戰的官員指出，台灣有駐以色列代表處、不需要中共「越俎代庖」。（資料照）

    中國駐以色列使館1日凌晨發布「在以色列中國公民轉移撤離登記通知」，宣稱除中國護照持有人，持「台胞證」也可登記，熟稔中共統戰的官員指出，台灣有駐以色列代表處、不需要中共「越俎代庖」。（資料照）

    美國聯手以色列對伊朗發動軍事攻擊，中國駐以色列使館1日凌晨發布「在以色列中國公民轉移撤離登記通知」，宣稱除中國護照持有人，持「台胞證」也可登記，呼籲中國公民「港澳台同胞」撤離至埃及避險。熟稔中共統戰的官員指出，台灣有駐以色列代表處、不需要中共「越俎代庖」，這種通知是在吃台灣豆腐。

    中國駐以色列使館3月1日凌晨於微信公眾號「以館為家」發布通知表示，當前以色列持續遭受導彈、無人機襲擊，安全形勢嚴峻，「不排除進一步惡化的可能」。建議在以中國公民，包括港澳台同胞，在確保安全的前提下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區避險，或經塔巴邊境口岸撤離至埃及境內避險。

    通知提醒，中國公民要遠離特拉維夫、海法、耶路撒冷市中心，遠離軍事單位、敏感機構和機場、港口、碼頭、火車站、輕軌等大型交通樞紐，遠離政府機構和邊境工業電廠、避岸、通訊中心等基礎設施。

    中國駐以色列使館將自週日起開放人員登記，請自行無法安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民註冊登記。具體安排另行電話或微信一對一通知，「登記人員須持有中國護照，包括香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等」。

    對此，我官員指出，台灣與以色列關係良好，伊朗則與中華人民共和國的關係良好，伊朗這次被美國及以色列發動軍事行動，目前看來中國政府並沒有太力挺伊朗這個專制聯盟的兄弟。

    官員分析，中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮專制聯盟裡面，伊朗與中國的關係算是非常好的，中國來自外援的3桶油分別是委內瑞拉、伊朗及俄羅斯，委內瑞拉的石油已經被美國斷掉，第二桶來自伊朗，伊朗政權輪替後，中國的能源安全會受到很大影響。

    面對美國及盟國強勢作為，中國顯然無法護衛能源，對伊朗也沒有盡到老大哥的責任，現在中國準備在以色列撤僑，大概是認為伊朗會反擊，就在這方面順便吃一下台灣豆腐。

    「台灣在以色列有代表處，不用中共越俎代庖！」官員強調，我國駐以色列代表處會協助在以國的台灣人，不需要由中共「越俎代庖」，當地僑胞也會與我方外館有很好的聯繫，台灣這邊會提供更好的服務。

    他批評，中國連專制聯盟的伊朗民眾都無法照顧了，何況是在以色列的台灣人，這種撤離登記通知只是在吃台灣人豆腐，近年台以兩國邦誼緊密，不需要中國提供協助，中國只要管好自己就好了。

