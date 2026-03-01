追蹤數月收網！CIA鎖定哈米尼行蹤 美以臨時改時程斬首

衛星影像顯示，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官邸建築群在遭美以聯合空襲後受到嚴重毀損，現場持續升起黑煙。（路透）

在美國與以色列對伊朗發動空襲前，中央情報局（CIA）依據數月來的追蹤，成功鎖定伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）行蹤。這份定位情報不僅促成兩國聯合行動，更直接改變了原定的戰術時程。

《紐約時報》1日引述知情人士報導，這場空襲行動建立在長期的情報積累之上。1名前美國官員透露，早在此前中東衝突期間，美國情報部門便開始收集關於伊朗最高領袖與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在面臨壓力時的通訊與移動模式。

CIA透過分析這些數據，進一步完善了預測哈米尼移動路線的能力；在本次空襲前的幾個月裡，情報單位對其所在位置與活動規律的掌握度明顯提高。

關鍵情報出現在攻擊前夕，情報單位截獲訊息指出，近期在德黑蘭市中心的政府建築群將舉行1場高層會議，且哈米尼本人將出席該集會。

知情人士指出，CIA隨即將這份具備「高精確度」（high fidelity）的定位情報傳遞給以色列。這份情資為美以兩國提供了1個打擊伊朗最高領導人與多名軍事高層的絕佳機會。

配合情報窗口 變更攻擊時程

這份會議情報改變了原有的軍事決策。據了解內情的官員透露，美國與以色列政府原先計畫在夜色掩護下發動空襲，但在掌握該場集會情報後，決定調整攻擊時程以配合會議進行時間。

當地時間上午約6點，配備遠程精準彈藥的戰機升空；2個多小時後，飛彈擊中包含總統辦公室、最高領袖辦公室與國家安全委員會所在地的建築群。1名以色列國防官員指出，這次白晝攻擊達成了「戰術意外」（tactical surprise）。

這次空襲導致哈米尼與多名在另一棟建築內開會的軍事高層身亡；根據以色列掌握的名單，與會者包含革命衛隊總司令帕克波爾（Mohammad Pakpour）、國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、最高國安顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）等人。伊朗國營通訊社（IRNA）已證實部分官員死訊。

此外，知情人士表示，美以兩國也掌握了關鍵情報官員具體位置，並在後續打擊中針對這些據點進行轟炸，導致伊朗情報機構高層面臨人員折損。知情人士指出，會議期間多名高層集中於同一建築群。針對這項聯合情報行動的具體細節，白宮與CIA目前均拒絕發表評論。

