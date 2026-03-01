哈米尼死訊掀怒火！數百人衝擊巴基斯坦美領館 爆衝突釀6死

社群平台X流傳影像顯示，巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）美國領事館外冒出濃煙，大批示威群眾聚集於建築外圍，現場有抗議者高舉伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遺像。（圖擷取自社群平台X）

約500名什葉派穆斯林示威者1日衝擊位於南部信德省首府喀拉蚩（Karachi）的美國領事館，與安全部隊爆發衝突，造成至少6人死亡。抗議行動發生在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於美以聯合空襲中身亡後數小時，顯示區域緊張局勢正迅速外溢。

《美聯社》報導，巴基斯坦警方指出，示威群眾在領事館外聚集後，部分人士衝擊建築外圍並砸毀窗戶。安全部隊隨後動用催淚瓦斯與警棍驅散人群。警方目前尚未說明死亡原因是否涉及實彈射擊。

請繼續往下閱讀...

針對傷亡情況，當局證實已有至少6人在衝突中喪生，另有多人受傷，但未進一步說明死者身分為示威群眾或安全人員。

喀拉蚩為巴基斯坦重要港口城市，當局已在領事館周邊加強部署安全人員，並封鎖部分道路，以防衝突進一步擴大。美方目前尚未對此事件發表說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法