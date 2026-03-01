駁徐國勇、鄭麗君讓蔣萬安「踢到鐵板」 柳采葳：都不是奇兵

柳采薇說，民進黨台北市長人選未定，不只是沒人才，也突顯蔣萬安是真的強。（圖擷自柳采葳臉書）

民進黨台北市長人選未定，立委王世堅今指出，行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜、立委莊瑞雄以及吳思瑤都是適合人選，還說人選若是徐國勇或鄭麗君，蔣萬安會「踢到鐵板」，需留在台北全心全意與徐國勇對戰。國民黨籍台北市議員柳采葳則說，徐國勇是典型鬥雞，鄭麗君只想安穩當政務官，兩人都不是奇兵。

王世堅今早輔選大安文山市議員參選人陳聖文，對於台北市長人選再次表示，之前推薦好幾位人選，第一位是鄭麗君，再來是徐國勇、莊瑞雄以及高嘉瑜，還有吳思瑤。更說蔣萬安如果遇到徐國勇、鄭麗君，就會「踢到鐵板」，必須留在台北全心全意地應戰，能夠去幫其他縣市輔選的時間跟機率就降很多。

柳采葳表示，民進黨早知道台北市注定不會贏，所以策略就是希望把蔣萬安鎖在台北市，困在台北市，不要讓他趴趴走，創造外溢效應；但是目前被點名的鄭麗君跟徐國勇，都不是「奇兵」，一個只想安穩當政務官不想選舉，一個民進黨典型鬥雞，都難以突破蔣萬安在台北市的高人氣以及高支持度，也更難有能力把蔣萬安困在台北。

柳采葳說，民進黨不用太灰心，因為這不只是展現出民進黨真的沒人才，也突顯蔣萬安是真的強。

