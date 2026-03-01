為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營稱李四川惡霸弟是民進黨的 四叉貓翻追蹤名單狠打臉

    2026/03/01 17:21 即時新聞／綜合報導
    國民黨新北市長擬參選人李四川。（資料照）

    國民黨新北市長擬參選人李四川。（資料照）

    新北市長選舉升溫，網紅「四叉貓」日前踢爆國民黨擬參選人李四川胞弟李賜福是「環保蟑螂」，此消息似乎讓藍營坐不住，最近積極為李四川護航，甚至為了切割指稱李賜福其實是民進黨的人。對此，四叉貓今天（3/1）特地去搜了李賜福社群的追蹤名單，跳出一票藍營政客和親藍政論節目，狠狠打臉藍營。

    揭露李四川「小琉球惡霸家族」的四叉貓，今天下午在臉書發文表示，「某名嘴（指美麗島電子報董事長吳子嘉）前幾天在那邊講說，李四川的惡霸弟（李賜福）是民進黨的，這幾天有幾個假帳號跑來我這邊陰陽怪氣的留言：『 某名嘴說怎樣怎樣，四叉貓又打到自己人囉 』，真的有點煩，所以我特別發一篇回應。」

    四叉貓接著說：「第一，李賜福如果是民進黨我就罵不得了是不是？第二，李賜福的臉書追蹤朱立倫、韓國瑜、羅智強、侯漢廷、少康戰情室，真的好綠好民進黨喔！笑死！」

    網友紛紛表示，「啊就已經被確認是一坨屎，否認不掉了，只好開始試著把這坨屎抹在民進黨身上」、「誰不惹惹貓貓，自尋死路」、「國民黨人低級又不是一天兩天的事情，沒有背兩三條大的事情，是不會長大的！」、「一定是深綠，賴清德出來負責」、「他有追朱綠倫、綠智賢、青鳥康！」、「真沒想到原來朱立倫是綠鬼、韓國瑜是青鳥、羅智強是綠蟾蜍、侯漢廷是塔綠班、少康戰情室是綠吱」。

