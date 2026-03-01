為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    烘爐地拜拜遇死劫！祖孫3人騎機車自撞電桿 3歲孫站腳踏板重摔不治

    2026/03/01 18:07 記者陸運鋒／新北報導
    楊男騎機車載著妻子及3歲孫子從新北中和烘爐地下山時，失控自撞電線桿，3歲童頭部重創身亡。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市中和區興南路二段往烘爐地的山路，今天下午3時許發生一起死亡車禍，楊姓男子騎機車載著王姓妻子及3歲孫子下山時，失控自撞電線桿，造成3人重摔在地，警消獲報趕抵時，3歲童頭部重創已失去呼吸心跳，3人分別送往雙和、慈濟醫院救治，但3歲童經急救後宣告不治，警方正調查事故原因。

    中和警分局調查，68歲祖父楊男、50歲祖母王女及3歲孫子3人，今天下午共乘一輛機車疑前往烘爐地拜拜，結束後下山由楊男駕駛後座載著王女，孫子則站立在前方腳踏板，但途中行經中和區興南路二段399巷，不慎失控自撞電線桿發生事故，路過民眾見狀紛紛報案。

    警消趕抵時，發現3歲童頭部重創，楊男胸腔、右腿骨折，王女則多處擦挫傷，分別將3人送往衛福部立雙和醫院、新店慈濟醫院搶救，3歲童經急救後於下午4時許宣告不治，而楊男正開刀手術中，酒測值仍待抽血檢測。警方已調閱監視影像及採證還原事發經過，確切事故原因仍有待進一步釐清。

    楊男騎機車後座載著王姓妻子，3歲孫子站在前方腳踏板，行經新北中和區興南路二段烘爐地山路時，失控自撞電線桿發生事故。（記者陸運鋒翻攝）

