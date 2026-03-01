憂鄭習會違背台灣人共識 賴瑞隆籲藍營參選人「阻止鄭麗文」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆呼籲，國民黨地方首長及參選人應清楚表態，阻止鄭麗文錯誤行為，停止一再傷害台灣的整體國家利益。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前稱，鄭習會是對國民黨年底選情的大加分、大利多，強調國民黨不應該自我設限，就是要讓執政黨知道抹紅這招無效。對此，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆批評，順應中共統一企圖的鄭習會違背台灣人民的多數共識，呼籲國民黨地方首長及參選人清楚表態，阻止鄭錯誤行為，停止一再傷害台灣的整體國家利益。

賴瑞隆指出，關鍵是正視台灣社會拒絕統一主流民意，中國對台的文攻武嚇不斷、灰色地帶侵擾常態化，意圖併吞消滅中華民國台灣，台灣的主流民意對中共統戰企圖懷抱高度戒心，是長期的結構性問題；順應中共統一企圖的「鄭習會」，不但傷害台灣國家利益、違背台灣人民的多數共識，更將給世界錯誤訊息，也恐淪為個人的政治秀。

「有識之士應團結共同守護國家安全！」賴瑞隆表示，立法院在野黨過去杯葛國防預算、國防特別條例，實際阻礙台灣國防安全提升，侵害城市韌性，甚至傷害與民主盟友間的互信，可能近期登場的鄭習會，卻成為國民黨的優先事項，不僅本末倒置、無視輕重緩急，更讓人擔憂配合中共傷害台灣經濟及國家安全。

賴瑞隆認為，台灣應與民主同盟站在同一陣線，他呼籲鄭麗文主席懸崖勒馬重新省思，以台灣整體利益為優先，不要成為中共統一台灣的棋子樣板；同時也呼籲國民黨的地方首長及參選人應清楚表態，反對、阻止國民黨主席的錯誤行為，停止一再傷害台灣的整體國家利益。

他強調，唯有強化防衛國防能力、深化民主友邦的合作，堅守自由民主陣線，才能避免被專制中共併吞、守住台灣自由民主的未來。

