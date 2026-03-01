林國漳指帶頭違法 吳宗憲：我給祝福他卻謾罵

民進黨宜蘭縣長提名人林國漳（左）與國民黨宜蘭縣長提名電話民調勝出的立委吳宗憲（右）。（本報合成）

國民黨公布宜蘭縣長提名電話民調，由立委吳宗憲勝出，對於民進黨宜蘭縣長提名人林國漳批評背棄憲法精神帶頭違法，吳宗憲今天說，他給林國漳滿滿祝福，林國漳對他卻是謾罵。

國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德爭取國民黨宜蘭縣長提名，國民黨中央黨部昨天公布提名電話民調結果，吳宗憲以些微差距勝出，相關民調數字依據雙方協議，不對外公布。

請繼續往下閱讀...

林國漳昨天透過新聞稿表示，吳宗憲過去在立法院配合特定政黨強推的修法，屢遭憲法法庭判定違憲，為了政黨利益，連憲法精神都可以背棄，甚至帶頭違法的人，如何讓縣民放心交託縣政與鄉親權益。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌則在臉書說，宜蘭人的骨氣，不需要「惡法亦法」的「（國民黨主席）鄭麗文代理人」來施捨。

吳宗憲今天接受中央社記者電訪表示，林國漳獲民進黨提名時，他公開受訪稱讚林國漳是專業人才，碰面時林國漳也很客氣，為何如今國民黨只是公布內參民調，就連中常會都尚未同意前，民進黨卻在第一時間對他發動攻擊。

吳宗憲說，他給林國漳是滿滿祝福，林國漳對他卻是謾罵，政治不應該走到這樣子。宜蘭是民主聖地且民風淳樸，期盼不要互潑髒水，應回歸選賢與能，彼此比較政見，他與張勝德就是如此，不會互相攻擊。

此外，吳宗憲表示，「惡法亦法」是法律專有名詞，是實證法學的概念，意思是民主國家經國會三讀通過後的法律，在被刪除或被大法官宣告違憲之前，人民都有遵守的義務，也是對於法律安定性及社會穩定的要求，希望民進黨在公開評論前，應該多讀一點書。

對於吳宗憲勝出，台灣民眾黨宜蘭縣長提名人陳琬惠除恭喜外，並表示，藍白合作的原則與時序都不會改變，必須依照既定3階段穩健推動，而非倉促談人選。第1階段是形成共同政見，第2階段則是簽訂政黨合作協議，第3階段為合作架構確立後，如仍有競爭情形，依遊戲規則處理，整合出最強組合，確保程序公開、公平、透明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法