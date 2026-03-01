中使館誘持「台胞證」撤離 國安官員示警：被當中國人更危險！

以色列轟炸伊朗後遭到報復性反擊，境內至少有1人死亡、121人受傷。圖為特拉維夫建物遭伊朗飛彈擊中。（彭博）

美國與以色列聯手對伊朗發動轟炸，隨即引發伊朗報復行動，在各國緊急撤僑之際，中國以色列使館宣稱「允許」台灣人持「台胞證」登記撤離。對此，國安官員示警，全球皆知北京與伊朗哈米尼神權政權的戰略夥伴關係，台灣人若傻傻當自己是中國人、自我標籤為「伊朗盟友」，等同跟民主陣營過不去，並將自己置入高度風險中。

國安官員指出，我國政府早已透過駐外單位及國際友盟多方協力，提前完成在伊朗的國人撤離作業，動作比中國還快，中國因在政治與軍事上都力挺伊朗，導致事發時猶豫不決、最後關頭才喊撤離；類似情況在委內瑞拉、中東其他地區也曾發生，中國連當地僑民的聯繫都辦不好，事後只會搞這種「吃台灣豆腐」的統戰宣傳。

該官員分析，先前的委內瑞拉是中國所謂「全天候戰略夥伴」、「西半球最關鍵節點」，如今的伊朗更是中東「一帶一路」心臟、中國最重要戰略夥伴，並在中國九三閱兵時與俄羅斯、北韓同列「VVIP」，全球都知道北京和哈米尼神權政權的關係。

國安官員示警，如果台灣人此時傻傻地加入中國的行列，當自己是中國人、是伊朗的盟友，這種與民主國家陣營過不去的形象，未來要出入任何國家都難；更不要說，中國高度支持伊朗哈米尼神權政權，導致爭取民主自由的伊朗人被大量逮捕、屠殺，伊朗民間對中國人的印象正處於高度厭惡的同時，在當地被識別為「中國人」，等同將自己送上高度風險當中。

至於中國這種趁亂搞法律戰的做法，國安官員認為，只要台灣人夠聰明，懂得明哲保身，基本上不會上當，台灣要做的，是跟國際民主友盟緊密聯繫，並在各項國際作為上保持一致，那才是現在的因應之道。

