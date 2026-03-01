鄭麗文自認「鄭習會」選戰大利多 綠：重演馬英九「相信習近平」慘劇

國民黨主席鄭麗文自認「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」，並嗆民進黨賣「亡國感」賣出反感。（資料照）

國民黨主席鄭麗文自認「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」，並嗆民進黨賣「亡國感」賣出反感。對此，民進黨陣營認為，前總統馬英九2024年一句「相信習近平」重創藍營選情仍歷歷在目，鄭麗文顯然正步上後塵，她眼下要面對的是黨內本土派及地方民意的反彈，畢竟連深藍標竿的立法院長韓國瑜，顯然都已對黨中央的立場「不買單」。

民進黨黨務人士分析，鄭麗文要面對的是國民黨的內部分歧，黨中央一再宣稱「鄭習會」是為促進和平，實務上卻很難迴避關稅、軍購等敏感議題，藍營本土派如盧秀燕、江啟臣等人明顯持不同立場，從盧即將訪美「希望能轉達真正的民意、台灣人的聲音」，反映出地方對中央與中國過度密切的憂慮，就連深藍標竿的立法院長韓國瑜，都以「濕紙覆面」表達在軍購議題上與黨中央的不同態度。

「鄭麗文背後是不是有強大力量驅使，讓她不惜無視黨內及地方的真實意見？」黨務人士質疑，在美國攻打伊朗之際，舉辦「鄭習會」對台灣真的好嗎？近來傳出中國針對台灣地方選舉成立工作專組，鄭麗文此刻執意赴中，會不會接收特定指令，也讓國內高度憂心。

對於鄭麗文批評民進黨賣「亡國感」，黨務人士反駁，「亡國感」是國民黨一直掛在嘴邊講，民進黨從不求戰、引戰，在當前印太局勢下，各國都在提升自我防衛能力，台灣強化國防正是向國際展現意志，反觀國民黨一再利用二二八事件等歷史傷痕製造政治對立，「對別人的指控往往都是在說自己」。

一名輔選幕僚受訪分析，「維持現狀」仍是台灣社會的最大公約數，過度激進的立場只會招致反感，鄭麗文自參選國民黨主席以來即走偏鋒，令人聯想到2024年總統大選前，馬英九一句「相信習近平」讓藍營兵敗如山倒，如今鄭顯然正走在同樣的路線上。

該幕僚認為，「抗中保台」是台灣社會的基本認知，未必時時掛在嘴邊，但當中國不斷挑釁台灣的底線、藍白陣營一再唱和促統言論時，大眾的不滿與警覺就會被激發，是藍白囂張的態度讓這張牌產生了效果，鄭麗文若還將此視為「利多」，恐怕是對民意的嚴重誤判。

不過，輔選幕僚也示警，中國對台介選在地方選舉的效果往往更加顯著，相較於全國性大選的議題集中，中國在地方選舉會利用大量資源在各縣市「放火」，煽動細碎的耳語及爭議，這種「天女散花」式的攻擊，難以全面澄清、易於渲染擴散，更需要民眾高度警惕。

