盧秀燕年底卸任 台中綠議員批重大建設進度落後

台中市長盧秀燕今年底就要卸任，民進黨市議員陳俞融質疑，根據市府資料顯示，包含北區肉品市場轉型、巨蛋及多處轉運中心等重大建設進度嚴重落後，且招標過程一再流標，痛批盧市政府過於鬆散，要求市府應拴緊螺絲，別讓「大建設」淪為拖延市民福祉的空頭支票；台中市政府表示，多項工程穩步推進。

陳俞融以北區肉品市場商場轉型案為例，第一次招商於去年1月公告，地上權存續期間50年，權利金底價高達6.34億元，結果同年4月2日因無人投標宣告流標；市府隨後於同年6月9日進行第二次招標，將年期縮短為30年、底價降至4.58億元，9月9日再度因無人投標而流標，如今才檢討將存續期間縮短為20年以降低投資門檻，預計拖到2026年3月才要重新公告招標，痛批市府招商策略完全跟市場脫節。

此外，陳俞融更直指台中巨蛋，自2022年5月至2023年1月間，高達6次流標，雖已開工，但進度緩慢，2030年才能完工；而大台中轉運中心目前工程進度為81.48%，預計要到2026年底才能啟用，而烏日轉運中心目前僅同步啟動促參可行性作業。

另外，自2027年1月1日起全國禁止廚餘養豬政策，但外埔綠能園區第二期擴建工程預計要到2026年底才能設置完成，另一處高效堆肥設施也預計2026年中前才能完成建置。

財政局表示，北區肉品市場預計今年3月重新公告招商，6月開標；至於巨蛋工程，建設局表示，目前工程已順利開工，實際進度14.308%，較預定進度超前6.908%。而「大台中轉運中心興建工程」，交通局說，目前工程進度達86.04%，各項工序穩定進行。

對於外埔綠能生態園區，環保局指出，一期厭氧發酵設施逐步納入少量熟廚餘處理，同時加速協調議約建置高效堆肥設施、擴建外埔綠能第二期廚餘厭氧發酵設施，預計分別於今年中及年底開始投料測試運轉，同時也規劃逐步增設黑水虻等先進處理技術。

