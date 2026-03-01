為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國台辦兩大懲獨清單 劉世芳、沈伯洋、曹興誠3人重複上榜

    2026/03/01 14:18 記者陳鈺馥／台北報導
    中國對台祭出懲戒台獨22條至今，國台辦官網「台獨頑固份子」清單，已有前行政院長蘇貞昌等14人被列入。（圖取自國台辦官網）

    中國對台祭出懲戒台獨22條至今，國台辦官網「台獨頑固份子」清單，已有前行政院長蘇貞昌等14人被列入。（圖取自國台辦官網）

    中國對台祭出懲戒台獨22條至今，國台辦官網「台獨頑固份子」清單，已有前行政院長蘇貞昌等14人被列入。國台辦今年更在官網上增列「台獨打手幫兇」名單，列舉劉世芳、吳思瑤等12人，其中，劉世芳、沈伯洋、曹興誠3人兩項都榜上有名。

    中國今年1月6日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，宣稱要依法實施懲戒，禁止劉、鄭及其親屬進入中港澳，絕不允許關聯企業和金主在中國牟利，揚言終身追責。

    親中港媒「大公文匯報」2月27日報導聲稱，劉世芳外甥顏文群在中國投資謀利，且為她提供政治獻金；國台辦隨後附和稱「依法依規」查處，絕不允許支持台獨、一邊在中國賺錢。

    回顧中共對台懲獨的案例，2021年11月，國台辦宣布「台獨頑固分子」清單，點名時任行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，揚言終身追責。

    2022年8月，國台辦進一步擴大「台獨頑固份子」清單，將更多台灣政治人物列入，包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等7人，加上原先的蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮，懲獨清單擴大到10人。

    2024年10月，國台辦發言人陳斌華宣布，將沈伯洋、曹興誠及台灣組織「黑熊學院」納入清單，並實施懲戒措施，包括禁止本人及家屬進入中港澳；今年1月更進一步將劉世芳、鄭英耀列入懲獨對象。

    此外，國台辦官網最新「台獨打手幫兇」名單，除曹興誠、劉世芳之外，包括民進黨立委吳思瑤、黃捷、沈伯洋，中國也把檢察官林達、林俊言、林俊廷 列名其中，網紅史書華、「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源也在內，今年一月更將專辦國安案件的檢察官陳舒怡列入。

