傳美延後對台軍售 王定宇：藍白杯葛傷害與盟友互信基礎

美媒《紐約時報》報導稱，有美方官員表示，為避免美國總統川普訪中前引發中國國家主席習近平不滿，決定延後一項價值百億美元的對台軍售案。對此，民進黨立委王定宇直言，藍白的杯葛實質傷害台灣安全及跟盟友的互信基礎，這才是問題所在，不管川普政府對台灣如何重視，若台灣國會再三阻撓國防預算及國防特別條例，「若連自己都不在意自己安全，國際沒有人會幫助你。」

王定宇指出，有關美媒報導，美國總統川普可能會因為四月訪中，暫擱對台第二波重大軍售案，但此消息並沒得到證實，台美有關國防安全相關溝通管道非常順暢，還沒得到相關訊息。以國內情勢，國防預算、國防特別條例遭藍白延宕5、6個月，被阻擋在程序委員會外，其中更包括3月15日將到期的M109A7自走砲、標槍反甲飛彈、拖式飛彈等項目。

他痛批，藍白的杯葛實質傷害台灣安全及跟盟友的互信基礎，這才是問題所在，阻撓台灣建構自我防衛能力的唯一得利者，是天天以軍事力量威脅台灣的中國解放軍，而台灣國人會憤怒、納悶，作為台灣國會議員，藍白在意的到底是國家利益，還是中國方便攻取台灣的利益？盼朝野可在新會期合作化解。

王定宇表示，當民怨、國際壓力升高，國民黨內部也產生些變化，目前看起來以親中共派的鄭麗文派不斷要阻撓台灣國防預算，僅願提出3000多億特別預算，跟民眾黨4000多億差不多；但有傳出國民黨團知道這樣做對國家不好，因此提出將近9000億特別預算想法，但目前還沒呈現出來，且有一說是親中共的國民黨中央佔上風。

針對藍白版特別預算條例，王定宇提出三大錯誤，首先，全世界沒有民意機關在編國防預算，教行政部門、國防部怎麼買武器，軍購不管是「憲法」或實務上都屬於行政權，民意代表去編預算這不僅是違憲，更違反專業。

王定宇續指，再者，國民黨3000多億、民眾黨4000多億版本，作為8年期的特別預算來說，根本是杯水車薪；美國第一批核准的3000多億軍售，以及接下來將磋商公布的近6000多億軍購，對台灣來說才是快速提升安全的重要軍購，若只准3000多億，那特別預算明顯是缺一漏萬，不符台灣使用，也不符特別預算精神。

第三，藍白版本都排除台美供應鏈，王定宇解釋，美國願意技術移轉、專利移轉在台設置生產基地，讓台灣平時可以參與全球軍工業市場，戰時可自給自足，且透過訂單無論是無人機或反無人機系統等，讓國內製造業願意投資軍事產業。藍白的版本都排除台美合作在台設置生產供應鏈、8年期的穩定訂單，這對於因應中國圍堵或封鎖、建立台灣本土戰備軍需，造成致命性打擊。

