中共借「劉世芳案」恐嚇台商別挺綠 黃捷：人民會讓親中勢力無所遁形

民進黨立委黃捷。（資料照）

親中港媒「大公文匯報」近日以錯假報導指稱，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利且為她提供政治獻金，國台辦更配合附和要依法依規查處。我官員分析，中共其一的目的是為恐嚇台商，勿支持執政黨，否則打為台獨金主，且地方選舉要到了。對此，民進黨立委黃捷今表示，過往經驗一再證明，外來勢力越是施壓，台灣社會越能展現團結與韌性，讓親中勢力無所遁形。

我官員分析，中共惡意操作劉世芳部長親屬在中國投資一案其目的包含，「恐嚇台商」勿支持執政黨，否則打為台獨金主，且地方選舉要到了；二是「分化台灣」，並聲援李貞秀女士，讓台灣的政黨配合炒作相關議題，因立法院新議期開議了；三是「跨境恫嚇」，對我政府公務體系與相關公務人員製造寒蟬效應，這是中共一貫伎倆。

由於年底地方大選在即，中共出此招意圖恐嚇台商勿支持民進黨，恐影響台商公開支持民進黨縣市首長、議員參選人的意願。

對此，民進黨立委黃捷接受本報訪問時指出，台灣是成熟的民主法治社會，選舉經費與政治獻金皆有明確法律規範與監督機制，確保選舉公平、公正與透明。中共對台商進行恫嚇與打壓，此舉不僅無助於兩岸關係的良性發展，反而破壞正常交流秩序，更突顯其干預人民經濟活動與日常生活的威權本質。

面對年底選舉，黃捷表示，民進黨依然保持堅定信心，過往經驗一再證明，外來勢力越是施壓，台灣社會越能展現團結與韌性。人民將以理性與民主的方式作出選擇，守護自由價值，讓親中勢力無所遁形。

