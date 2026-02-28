《世紀血案》效應 台南228人權地景走讀名額秒殺

台灣基進台南黨部27、28日舉辦「228人權地景走讀」活動，邀曾入獄15年的政治受難者呂昱帶領民眾重回歷史場域。（記者王姝琇攝）

台灣基進台南黨部為回應大眾對於《世紀血案》與白色恐怖歷史議題的關注，於昨、今2天舉辦「二二八人權地景走讀」活動，邀曾入獄15年的政治受難者呂昱，帶領近60位民眾，在台南走讀二二八事件的歷史足跡。

台灣基進台南黨部主委、永康區議員參選人吳依潔表示，呂昱高中時參與學運、鼓吹言論自由遭國民黨政府逮捕。他曾在獄中說過：「我一定要活得比蔣介石和蔣經國久，等獄門打開的時候，我已經準備好繼續完成未完的學生運動。」出獄後創辦《南方》雜誌等著作，啟發80年代的校園民主運動，直到現年近80歲仍身體力行，是推動台灣民主進程的重要人物。

吳依潔提到，過去黨部就不斷在台南倡議轉型正義議題，不管是二二八走讀、白色恐怖歷史講座，還是呼籲更改「中正路名」，即使過程中受到重重阻礙、不被重視，但立場依然堅定不變。此次因著電影《世紀血案》引起的爭議與討論，讓許多人彷彿驚醒一般，開啟了一場大型的「台灣史補課」，也使本次「二二八人權地景走讀」報名開放初期便受到熱烈響應。

台南社大林朝成校長與莊永清老師當日也一同參與，甚至有聽損者以及公司老闆特別帶領全體員工報名參加。因應大家的需求，3月15日也將加開走讀場次，希望可以讓更多人了解台灣過去發生的歷史事件。

吳依潔補充提到，過去台灣社會多以「和平、包容」等看似溫良恭儉讓的言語，試圖遮掩這塊島嶼上所發生的巨大歷史性悲劇，如台灣要追求更加深化的民主、清除威權遺緒，就應該要徹底全面性執行轉型正義工程。從二二八和平紀念日的名稱開始，應參考台大歷史系教授周婉窈老師建議，以「國殤日」改稱，切莫再發生「歡慶二二八」此類遊樂日行銷，藉由正名，讓全台民眾都可以了解這段歷史所帶來的影響與傷害，並警惕悲劇不能再次發生。

