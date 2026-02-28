出席義光教會追思禮拜 蕭美琴：瞭解過去才有力量面對未來

義光教會28日舉行林宅祖孫46週年追思禮拜，副總統蕭美琴（中）出席。（中央社）

蕭美琴副總統今（28）日上午前往義光教會出席「林家祖孫安息46週年追思禮拜」時表示，瞭解過去才有力量面對未來、更加珍惜這塊土地，守護這條以生命、鮮血與眼淚鋪出來的民主道路。並盼共同繼續為國家祈禱，賜予人民智慧、力量與勇氣，讓這片土地充滿和平、慈愛與公義。

電影「世紀血案」爭議讓發生在1980年的林宅血案再度受到討論，今日是二二八事件79週年，也是林宅血案46週年，由案發地改建的義光教會舉辦追思活動，蕭美琴今日一身黑色西裝，神情肅穆地出席追思禮拜。她致詞時表示，今日再次來到義光教會，相信在場每一位心情都非常複雜，有沉重、不捨，也有感謝、感動與責任。這個地方曾見證台灣黑暗歷史中的死亡、迫害與苦難，也提醒著我們爭取自由與人權的道路是何等坎坷。

蕭美琴說，感謝前輩的承擔，讓大家能生活在自由的國家，享受人權與民主。不只因為他們承受苦難、為台灣背負十字架，更因為這些苦難沒有讓他們改變公義、憐憫、與主同行的路線，及對包容、愛、赦免與慈悲的堅持，如同在黑暗中提著燈火，為後代照亮道路，前輩們始終是我們的模範。

她指出，今日透過追思來提醒後代的責任，除了義光教會作為「不義遺址」，要讓更多人前來瞭解與體會台灣的歷史；賴總統在去年二二八紀念活動中提到，有資料、有真相，才有和解，因此要求國安局戒嚴時期政治檔案解密，最近已交給國發會檔案管理局。重新認識台灣的歷史過程中可能有許多傷痕、痛苦及覺醒。

蕭副總統提到，有人說當台灣人很辛苦，內部有各種挑戰，外部有更大的武力威脅，國際環境也有諸多不公平。正如今日講道所提到，有受難，才能看到那道光；正因為身為台灣人不容易，才更值得驕傲與自信面對世界。瞭解過去才有力量面對未來、更加珍惜這塊土地，守護這條以生命、鮮血與眼淚鋪出來的民主道路，是我們的責任。

她表示，今日的追思也是要讓歷史的傷痕磨練我們的意志，堅強我們的信仰，請大家繼續為國家祈禱，願上帝賜福守護台灣，不再讓這個島嶼受到黑暗的傷害；也賜予人民智慧、力量與勇氣，讓仁愛、信心、盼望，以及和平、慈愛與公義滿滿在這片土地。

義光教會28日舉行林宅祖孫46週年追思禮拜，副總統蕭美琴（後右3）出席。（中央社）

