國民黨新竹縣長初選 陳見賢發表「團結宣言」承諾不退黨不脫黨

國民黨新竹縣長初選開跑，選將之一的竹縣副縣長陳見賢今天拋出「團結宣言」，鄭重承諾無論初選結果如何，「絕不退黨、絕不脫黨」。（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長初選備受關注，在國民黨中央黨部25日協調後宣布採黨的提名辦法「37制」（黨員30％、民調70％）進行初選，選將之一的竹縣副縣長陳見賢今天拋出「團結宣言」，鄭重承諾無論初選結果如何，「絕不退黨、絕不脫黨」，期藉此聲明，展現守護國民黨團結勝選的堅定決心。

陳見賢首先公開祝賀立委吳宗憲轉戰宜蘭縣長高票當選，認為吳參選是接下宜蘭人的期盼，將擦亮民主聖地的招牌；同時也感謝並高度肯定宜蘭縣議會議長張勝德的高度與格局，不讓國民黨走向分裂。陳強調，這種「成全大我、放下小我」的精神，正是所有黨內同志共同的典範，相信宜蘭縣一定能團結勝選。

請繼續往下閱讀...

針對新竹縣長初選競爭，陳見賢提出「團結宣言」的承諾，宣示無論初選結果如何，絕對支持黨內最終提名人選，與國民黨並肩作戰、不離不棄，不脫黨、不分裂、不讓對手有任何可趁之機。「誠信是政治人物的生命，客家人更重視忠義精神。」他強調，唯有團結一致、放下個人，國民黨才能在關鍵戰役中凝聚最大力量。

陳見賢發言人田芮熙指出，陳見賢擔任國民黨新竹縣黨部主委的9年期間，始終與基層站在一起。未來，陳見賢將持續在基層建設中導入數位科技，強化智慧治理，落實長者日常照護與社會安全網。未來他也將積極推動捷運級公車系統並完善路網規劃，並推動捷運建設，提升通勤生活品質。全力加速台知園區與竹科三期的推動進度，營造優質投資環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法