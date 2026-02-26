OpenAI發出最新報告，指有中國執法人員使用ChatGPT，意外曝光中國恐嚇海外異議人士、抹黑日本首相高市早苗等行動。圖為示意圖。（法新社檔案照）

OpenAI發出最新報告，指有中國執法人員使用ChatGPT，意外曝光中國恐嚇海外異議人士、抹黑日本首相高市早苗等行動。網媒「INSIDE 硬塞的網路趨勢觀察」創辦人蕭上農以近5千字的長文分析，中國官員如何利用AI進行大規模行動，包含攻擊台灣以及打壓全球異議人士，已成為其內部同一條生產線的任務。雖然ChatGPT的安全機制在關鍵時刻拒絕了直接的攻擊策劃請求，但這名中國執法人員隨即使用其他AI來完成任務，對個人受害者而言，這些低效的攻擊仍具備真實的威脅。台灣人必須意識到，面對的是一個工業化、AI輔助且持續進化的國家級認知作戰體系。

蕭上農在臉書發文指出，OpenAI在2月25日發布了最新一期的威脅報告，內容包含37頁、7個案例研究，涵蓋柬埔寨愛情詐騙、俄羅斯內容農場、假律所詐騙等各種AI惡用案例。其中最後一個案例，佔了整份報告將近三分之一的篇幅，標題叫「中國的網路特別行動」。

蕭上農表示，OpenAI封鎖了一個與中國執法機關有關的 ChatGPT 帳號。這個人用 ChatGPT潤飾工作上的定期進度報告，內容是他們單位執行的「網路特別行動」。OpenAI的威脅情報團隊讀到這些內容之後，拼出了一幅完整的圖像，然後用公開情報比對，確認其中多項描述與網路上的實際活動吻合。

從這個人的進度報告中，OpenAI拼湊出了「網路特別行動」的完整輪廓。光是這個人所在的省份，就有300名操作員專職負責這項工作，他的報告還提到其他省份也有對應的團隊，所有加起來至少有數百名全職人員在執行網路影響力行動。他們操控數千個假帳號，分布在超過300個境外社群平台上，在中國國內的微博和微信上發了數百萬篇貼文，在境外平台發了數萬篇。

蕭上農提到，他們的戰術手冊超過100種，從最基本的大量發文和灌水，到偽造政府文件、冒充外國官員、入侵直播間，甚至包括線下跟蹤和在目標家屬住處張貼敵意海報。整套體系從鎖定目標、施加壓力、破壞信譽到徹底消音，每一步都有標準作業流程。

蕭上農也指出，他們不只靠人力，報告顯示這套體系系統性地使用中國本地的AI模型，特別是DeepSeek和Qwen，用來監控、分析、翻譯、生成內容和撰寫內部文件。ChatGPT只是其中一個他們嘗試的工具，而且在關鍵時刻被拒絕了。

蕭上農強調，這份報告中最要台灣人警覺的，是「網路特別行動」的攻擊清單裡台灣相關議題反覆出現。最完整的案例是針對日本首相高市早苗的行動。雖然ChatGPT拒絕了，但幾週後同一個人再次使用ChatGPT，這次是請它潤飾一份針對高市早苗行動的「執行進度報告」，報告的結構和原始計畫幾乎一模一樣，這代表整個行動在沒有 ChatGPT 協助的情況下照樣執行了，很可能改用了DeepSeek或其他中國AI模型。

高市早苗公開建議日本應在中國攻打台灣時提供軍事援助後，有些網路帳號立刻發布英文推文批評她的台灣言論，甚至有YouTube頻道上傳了同一支高市早苗的影片3次。雖然看起來效果極差。但重點在於，行動確實被執行了，而且台灣是觸發升級的關鍵因素。

蕭上農提到，報告中還有幾個直接涉及台灣的細節，散落在不同段落裡。有X用戶因為發布挺台內容，成為「網路特別行動」的目標。根據該名執法人員的描述，操作員動用超過50個假帳號攻擊這個帳號，手法包括在公開推文下發布敵意評論、透過私訊傳送恐怖主義相關圖片、提交大量假檢舉，有些假檢舉甚至附上AI生成的「截圖」作為偽證，截至2025年11月底OpenAI的調查人員確認，這個帳號確實被X平台限制了。

在另一段進度報告中，這個人提到了一個更令人不安的案例。一名中國境內的年輕女性因為在網路上發了一篇挺台推文，被公安逮捕並審問。這已經超越網路騷擾的層級，是實體的拘禁。

除了發布反高市早苗的迷因，同一個帳號也在1月攻擊中國異見人士「李老師不是你老師」和人權組織「保護衛士」。這說明攻擊台灣議題和打壓全球異見人士，在「網路特別行動」的體系裡根本是同一條流水線。

蕭上農也分享，除了台灣相關的案例，這份報告最驚人的地方，是它揭露了中國數位壓迫的完整工具箱。每一個手法都有具體案例。像是偽裝成美國移民官員威脅異議人士，偽造美國郡法院的文件，提交給某社群媒體平台，試圖以法律名義要求下架異見人士的帳號。

在利用假帳號對異議人士進行大量攻擊，讓異議人士的帳號被限制後，「網路特別行動」團隊也搶先註冊多個帳號，搶在這些異議人士使用前先佔住帳號名稱。OpenAI 的調查人員在Bluesky上找到了5個模仿異議人士許博（huikezhen）的帳號，全部都是在2024年12月5日同一天創建。類似的假帳號也針對了「李老師不是你老師」和前中共中央黨校教授蔡霞。

蕭上農強調，這些行動不只存在於網路，進度報告中描述了便衣警察在目標家屬住處附近張貼敵意海報，然後拍照上傳網路假裝是民眾自發行為，還有向目標的房東或雇主散佈不實指控。線上和線下的壓迫形成一個閉環，彼此強化。

蕭上農提到，這份報告也帶出一個不舒服的現實，當一個AI模型設置了安全護欄並拒絕協助惡意行為時，操作者只需要換一個沒有同樣限制的模型就好。這份報告等於是用真實案例告訴我們，AI安全光靠單一公司自律遠遠不夠。

蕭上農在文末也總結，在社群媒體上遇到的可疑帳號，背後很可能是一個有300人以上團隊、100種以上戰術、AI輔助的工業化體系。而台灣議題在這個體系裡絕對是頭號標靶，高市早苗之所以成為目標，正是因為她公開表態支持台灣。任何在國際上為台灣說話的人，都可能進入這張射程網。

蕭上農也強調，這套體系同時在線上和線下運作，這不是鍵盤戰士的遊戲，是國家機器的系統性工程。另外AI護欄雖有用但不夠。AI安全需要整個產業一起行動。他也引述前美國國防部官員胡振東在去年曾說過，比起中國的飛彈，胡振東更擔心台灣內部的第五縱隊和認知作戰。如今這份報告也提供了具體佐證。體系是真的，人員是真的，戰術是真的，而台灣是明確的目標。

