選桃園成最強母雞？ 王義川：什麼可能都有、讓我再想一下

民進黨正國會今由立委王義川率領多縣市議員擬參選人召開「幕僚世代 挺進議會！2026台灣正青」記者會。（正國會提供）

民進黨正國會今由立委王義川率領多名縣市議員擬參選人召開「幕僚世代 挺進議會！2026台灣正青」記者會，王義川被問到有沒有可能成為桃園市的母雞人選，以及昨天跟賴總統見面談到選舉，如果徵召您會答應嗎？王義川語帶玄機地說：「目前看起來什麼可能都有。」

王義川表示，他跟總統常常討論時政，昨天跟總統在中央黨部，基本上是聊了全國大部分選區的選情，也詢問他的觀察。對民進黨來說，包括台北、桃園、金門、新竹縣市、花蓮、連江7縣市尚未提名，選對會跟總統也都在做最後的佈局。

請繼續往下閱讀...

除此之外，王義川指出，也討論一些人選，「包括我自己的規劃，目前看起來什麼可能都有。」他也必須對正國會所有議員進行全國性輔選，民進黨提名的縣市長，他也要輔選，還不到最後關頭，就讓選對會跟賴主席再討論一下。

王義川說，個人生涯規劃一點都不重要，參與政治者，黨主席和選對會做何決定，身為黨員必須遵守，還有時間，讓大家再討論一下，也讓他再想一下；目前仍在多方徵詢相關人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法