台灣最美風景！街頭為老翁穿褲穿鞋 女學生：看到阿伯無助就上前幫忙

雲林縣北港巨人高中女學生吳姍霓昨（25）日放學騎腳踏車回家路上，看見一名男子疑似身體不適牽著腳踏車長褲掉下來、鞋子也掉了，她停下車上前幫忙男子把褲子拉好，還蹲下身要幫對方穿鞋，過程有民眾目睹錄影PO上Threads，立即引起網友熱議及分享，大讚女學生是天使化身。校方今天公開表揚她的善舉，吳姍霓說，她路過看到阿伯很無助，沒有想太多就上前幫忙，將來想當護理師幫助更多人。

網友「ada_330627」在Threads上PO出吳姍霓街頭助人影片，並留言社會就是這麼溫暖，看到網友熱議稱讚女學生善舉，也留言指，看到第一時間腦海浮現不是別的，而是希望哪天自己的家人在外有困難，也能遇到願意出手相助的好心人。

影片PO出不到1天即有260多萬次瀏覽，超過13萬人按讚，2200多個留言，網友留言，看了好想哭，愛心天使下來、人間菩薩、根本是天使，還有很多人建議學校表揚、也有人要包紅包給獎學金、送她腳踏車。

巨人高中校長徐秀慧指出，昨天晚上學校得知該訊息，許多老師都讚賞姍霓勇敢有愛心，今天學校在升旗典禮時公開表揚，頒發獎狀及記功獎勵，讓全校師生一同見證這份溫暖與榜樣力量。

徐秀慧說，學校是培養醫護人員，平日在校園推動存好心、做好事、說好話三好運動，姍霓個性文靜，熱心助人，只要同學有需要她都主動幫忙，看到她路邊助人舉動，展現的不只是同理心，也是學校、家庭教育成果展現在生活中最佳示範。

吳姍霓今天受訪指出，看到阿伯在路旁很無助，當下沒有多想就上前幫忙，她詢問阿伯是要騎車到附近診所洗腎，確定阿伯沒問題後才離去，未來想當一名護理師，想幫助更多人。

