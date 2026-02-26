澎湖花嶼村長補選賄選案一審判決 前村長董桂珠處1年10月

花嶼村長補選賄選案，澎湖地方法院一審判決 （民眾提供）

台灣最西島嶼花嶼村長補選賄選案，經澎湖地檢署依違反公職人員選舉罷免法等案件提起公訴後，澎湖地方法院審理終結，當選人、前村長董桂珠處有期徒刑1年10月、褫奪公權5年；董秀轉處有期徒刑1年8月、緩刑5年、緩刑期間付保護管束、繳交國庫15萬元、提供80小時義務勞務、褫奪公權5年；陳珠尼處有期徒刑1年6月、緩刑4年、緩刑期間付保護管束、繳交國庫6萬元、提供80小時義務勞務、褫奪公權4年。

判決書指出，董桂珠為去年1月18日舉行之澎湖縣望安鄉第22屆花嶼村村長補選選舉候選人，董秀轉為董桂珠友人，陳珠尼為董秀轉之女；董桂珠為求當選，與董秀轉、陳珠尼共同基於對有投票權之人行求、期約、交付賄賂而約其投票權一定行使之犯意聯絡，先於選舉前囑託董秀轉向有投票權人董秀琴等7人（所涉投票受賄罪嫌，經檢察官為職權不起訴處分）表示，投票支持董桂珠可於選後獲得報酬，要求其等投票支持董桂珠。

董桂珠去年1月18日確定當選本案選舉後數日，在澎湖縣望安鄉花嶼村天湖宮，針對上開有投票權人13人，以每人新臺幣6000元代價為計，交付共78000元之賄賂現金予董秀轉，再分由董秀轉、陳珠尼、董秀琴等人轉交其他人。

案經台灣澎湖地方檢察署檢察官指揮法務部調查局澎湖縣調查站偵查起訴。

花嶼村長補選賄選案，3人判刑。

