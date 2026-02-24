顧立雄籲請先授權簽署3項軍購案發價書 陳冠廷促朝野立委全力支持

民進黨立委陳冠廷強調，攸關戰力整備與嚇阻能力的軍購案刻不容緩，「全力支持、越快越好」，不宜拖延而影響台灣的自我防衛能力。（資料照）

美國日前公布的對台軍售案中，3項包括拖式飛彈、M109A7自走砲、標槍飛彈在內的發價書草案，即將於3月15日過期，然而國防特別條例至今尚未付委審查。國防部長顧立雄今（24）日上午受訪表示，希望外交及國防委員會儘速授權簽署3項已收到的軍購發價書草案。對此，民進黨立委陳冠廷強調，攸關戰力整備與嚇阻能力的軍購案刻不容緩，「全力支持、越快越好」，不宜拖延而影響台灣的自我防衛能力。

陳冠廷今天受訪說，目前美方提供之發價書草案均有期限壓力，若未能即時簽署並支付訂金，不僅可能面臨價格調整、交期延宕，甚至整案取消的風險，直接衝擊我國戰力建構與備戰節奏。

陳冠廷指出，強化台灣的自我防衛能力，是對國民負責任的作法。唯有確保我們有足夠能力保護自己，才能形成真正有效的嚇阻，避免錯誤判斷與誤判升高風險，維持區域和平穩定。

他呼籲，立法院應展現負責任的態度，加速相關程序，讓國防部能依法完成簽署與後續作業，確保建軍備戰節奏不中斷。

陳冠廷強調，面對區域安全情勢持續變化，台灣必須展現清楚立場與行動力，守護民眾的經濟成果，國防安全更需要快速同步。

