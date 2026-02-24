為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    顧立雄籲請先授權簽署3項軍購案發價書 陳冠廷促朝野立委全力支持

    2026/02/24 17:37 記者方瑋立／台北報導
    民進黨立委陳冠廷強調，攸關戰力整備與嚇阻能力的軍購案刻不容緩，「全力支持、越快越好」，不宜拖延而影響台灣的自我防衛能力。（資料照）

    民進黨立委陳冠廷強調，攸關戰力整備與嚇阻能力的軍購案刻不容緩，「全力支持、越快越好」，不宜拖延而影響台灣的自我防衛能力。（資料照）

    美國日前公布的對台軍售案中，3項包括拖式飛彈、M109A7自走砲、標槍飛彈在內的發價書草案，即將於3月15日過期，然而國防特別條例至今尚未付委審查。國防部長顧立雄今（24）日上午受訪表示，希望外交及國防委員會儘速授權簽署3項已收到的軍購發價書草案。對此，民進黨立委陳冠廷強調，攸關戰力整備與嚇阻能力的軍購案刻不容緩，「全力支持、越快越好」，不宜拖延而影響台灣的自我防衛能力。

    陳冠廷今天受訪說，目前美方提供之發價書草案均有期限壓力，若未能即時簽署並支付訂金，不僅可能面臨價格調整、交期延宕，甚至整案取消的風險，直接衝擊我國戰力建構與備戰節奏。

    陳冠廷指出，強化台灣的自我防衛能力，是對國民負責任的作法。唯有確保我們有足夠能力保護自己，才能形成真正有效的嚇阻，避免錯誤判斷與誤判升高風險，維持區域和平穩定。

    他呼籲，立法院應展現負責任的態度，加速相關程序，讓國防部能依法完成簽署與後續作業，確保建軍備戰節奏不中斷。

    陳冠廷強調，面對區域安全情勢持續變化，台灣必須展現清楚立場與行動力，守護民眾的經濟成果，國防安全更需要快速同步。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播