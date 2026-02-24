搭台鐵搞丟400萬用途曝光！小吃部地下匯兌2.3億 越南移工4人起訴

將鉅款遺落在台鐵區間車的胡姓越南移工。（記者蔡宗勳翻攝）

去年5月7日，具移工身分的越南胡姓男石材商，把放有400萬現金的袋子，遺留在台鐵區間車上，南檢查出這筆錢是台、越兩國地下匯兌的贓款，胡男與永康1家小吃店越南老闆娘及1對台、越夫妻，涉經營跨國地下匯兌牟利，檢方依違反銀行法起訴小吃店老闆娘與台、越夫妻等4人。

至於胡男案發後9天（5月16日）就出境逃亡，被台南地檢署發布通緝。

南檢檢察官紀芊宇指揮鐵警調閱監視器、台鐵搭車紀錄，並於去年5月19日完成胡男手機的還原鑑識報告，並相繼做金流分析，檢警於5月28日持法院搜索票到台南永康區越南籍潘黎女子（33歲）經營的小吃部搜索。

檢方查出胡男（34歲、通緝中）遺落的400萬元，是台灣的委託人委託潘黎與胡男方面把等值400萬台幣的越南盾，先匯到越南國內銀行帳戶，胡男向委託人收取400萬台幣現金，欲帶回小吃店交給潘黎，不料搭台鐵列車過程遺留在車上，這事才意外曝光。

檢方調查得知，潘黎與胡男涉為在台灣的越南同鄉提供地下匯兌非法服務，他們涉從2023年2月到2025年5月間，接受在台的越南同鄉委託，把談妥的越南盾金額匯入委託人指定的越南國內銀行帳戶。

委託人再以現金或匯款方式、把等值的台幣交給潘黎、胡男或是小吃部潘莊姓女員工（23歲、越南籍、起訴），他們除了賺取匯差、也收取每筆地下匯兌50元到300元不等的台幣手續費，是非法跨國地下匯兌。專案小組另外查出台籍的蔡姓男子（46歲）與其越南妻子制姓女子（42歲）也涉非法跨國地下匯兌工作。

檢警查出涉案被告匯兌次數至少924次、總金額至少達2億3038萬多元，破壞我國金融管理與秩序。而胡男遺落的400萬元，因是地下匯兌的贓款，檢方依刑法規定宣告沒收。

越南胡姓男子遺落在台鐵區間車上的四百萬元現金，被台鐵人員撿交給鐵路警察。（民眾提供）

