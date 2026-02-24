獨家》2公里收5萬！雙北拖吊蟑螂橫行 警將以詐欺、組織列治平檢肅

台北市警察局外觀。（資料照）

國內近日接連傳出有「拖吊蟑螂」惡意天價拖吊，汽車「8公里收10萬」！ 機車拖吊「2公里收5萬」。台北市警已針對流竄雙北市作案的特定5人犯罪集團進行蒐證，並報請台北地檢署檢察官指揮，近期將以涉詐欺、組織犯罪罪嫌提報治平對象檢肅。

警方表示，「拖吊蟑螂」原本是沿高速公路沿線作案，同時與各交流道周邊的特定修廠車作勾結，屆時，沒有與信用公司有簽訂拖吊服務的車主，除了必須給付高價拖吊費用，還得付出比平日更高的修車費給修理廠，等於一條牛至少剝兩層皮。

請繼續往下閱讀...

不過，由於高速公路上流竄的「拖吊蟑螂」行徑過於惡劣，「平日不開張，一開張吃三年」的作為在媒體不斷曝光下，逐漸讓開車族驚覺警惕，也懂得在拖吊作業前作議價，因此壓縮到不法業者的生存空間。

機車族慘遭坑殺

所以，原本是以公司型態出現的「拖吊蟑螂」，為避免被警方清剿，各成員化整為零的散存在各拖吊廠或修理廠，「私下暗中收案」，也不再侷限於高速路上的汽車，近年將作案範圍轉移至市區，機車族也在他們坑殺的對象。

台北市警察局是去年間發現轄內不斷出現有拖吊糾紛事件，泰半集中在中山、大安、信義等行政區域，經全面調閱所有相關報案紀錄，並訪談報人，逐步查出是專門在雙北市伺機作案的「拖吊蟑螂」，成員大約5至6人。雙北市發生的十數起拖吊糾紛案幾乎都是出自他們之手。

警方蒐證，這一組「拖吊蟑螂」平日雖然暗藏在各個工作的汽修廠或拖吊公位，但不時會在各網路平台發布拖吊訊息，一旦接獲車主求助支援的訊息，他們之間便會暗中連繫有空的同夥迅速前往接案，伺機勒索高額的拖吊費用。

台北市警局表示，由於拖吊糾紛過去常被院檢認為是「消費的經濟糾紛，涉嫌人難免受到輕判，因此，警方在去年底成立專案小組，以對方是不法集團報請檢察官指揮偵辦，將以涉嫌詐欺、組織犯罪進行蒐證，近期內將以治平對象逕行檢肅作業查捕到案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法