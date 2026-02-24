被陳培瑜、卓榮泰稱「女士」而非立委 李貞秀憾批「公然霸凌」

民眾黨不分區立委李貞秀雙重國籍爭議延燒，今在議場高舉手寫「敬請遵守中華民國憲法」標語。（記者廖振輝攝）

立法院新會期今（24）開議，行政院長卓榮泰也循例出席院會進行施政報告，接受各黨團質詢；在民進黨立委陳培瑜質詢期間，先是遇上地震、後又因拒稱中配李貞秀為「委員」而遭舉牌抗議，數度要求發言時間暫停。對此，李貞秀強調，她對中華民國忠誠，並批評此舉是「公然霸凌」，更對憲政體制有失尊重。

行政院長卓榮泰今日上午新會期施政報告，並接受各黨團質詢，期間代表民進黨黨團的立委陳培瑜以內政名義，呼籲行政主管機關嚴正認定民眾黨不分區立委李貞秀的資格認定，更在院會中公開稱當時也在場的李貞秀為「女士」而非立委，直言李「沒有資格成為台灣的立法委員」，當下引起場外一陣議論。

本月3日赴立法院宣誓就職、報到的民眾黨不分區立委李貞秀，因其中國背景和雙重國籍問題引發爭議，李就職後多次宣稱她曾親赴中國申請放棄國籍未果，更經中選會頒發當選證書，公職資格無虞；但內政部後續要求繳交申請放棄文件佐證，陸委會更指出她在登記參選時未依法完成戶籍、國籍放棄，違反兩岸條例第9-1條規定，身分轉換程序不完整，定居許可恐遭撤銷。

對於遭陳培瑜拒稱立委、並在院會場內舉牌抗議的李貞秀今午回應，她對於國家的忠誠無庸置疑，如同卓榮泰在今日施政報告中說，他「對中華民國國家的唯一效忠，對中華民國憲法的唯一忠誠，是全體國民，尤其是所有公職人員最基本的國家信仰」。

李貞秀批評，陳培瑜委員及卓榮泰院長在立法院議場中不稱呼「委員」，而是直接叫我「李貞秀女士」，如此公然霸凌中華民國的立法委員，令人感到遺憾；更直言這不只是對我個人的不尊重，而是對人民選出的立法委員、對憲政體制的不尊重。

