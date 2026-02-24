為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    總統國情報告形式 朝野協商破局 韓國瑜：擇期再協商

    2026/02/24 18:03 記者林欣漢／台北報導
    立法院朝野黨團協商總統國情報告形式，經過一個多小時討論仍無共識，立法院長韓國瑜裁示持續溝通，再擇期協商。（記者林欣漢翻攝）

    立法院朝野黨團協商總統國情報告形式，經過一個多小時討論仍無共識，立法院長韓國瑜裁示持續溝通，再擇期協商。（記者林欣漢翻攝）

    總統賴清德23日與五院院長茶敘，立法院長韓國瑜會後提及邀請總統赴立法院國情報告，並採「統問統答」作為基本禮遇。立法院今日下午進行朝野協商，經過1個多小時討論，立法院長韓國瑜表示，顯然沒辦法達成共識，持續溝通，再擇期協商。

    民進黨團總召蔡其昌今日就任後，首次參與協商。蔡其昌表示，賴總統很願意來立法院國情報告，若立委有任何想法要跟總統分享，也願意在國情報告後留下來聽，也願意第二次發言。但他也強調，最根本是不能違憲，「統問統答」有違憲爭議，要在遵守憲法及相關法規下來促成，若加碼違憲的東西以致事情辦不成，也辜負韓國瑜一番好意。

    國民黨團總召傅崐萁說，開春希望能順利圓滿，希望賴總統能讓國人了解，總統希望迫切解決國家的問題是什麼，他的想法及具體做法，大家都很願意傾聽，很多事情在國會都可以溝通，歡迎賴總統來國會，成為寫歷史的人，希望在不設限的情況下，讓國人了解明白。

    民眾黨團總召陳清龍也說，希望確認賴總統的國情報告內容，要包括軍購案、台美貿易協定，還有賴總統不公布、行政院不副署立法院三讀通過的法律，建議賴總統要在國情報告說明，因為這牽涉到立法院的尊嚴和權益。

    韓國瑜建議，全程約2小時，「總統66歲，要考慮他的攝護腺，1個小時讓總統休息10分鐘。」隨後眾人在立委人數上難達成共識。韓國瑜最後表示，持續溝通，再擇期協商。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播