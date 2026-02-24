總統國情報告形式 朝野協商破局 韓國瑜：擇期再協商

立法院朝野黨團協商總統國情報告形式，經過一個多小時討論仍無共識，立法院長韓國瑜裁示持續溝通，再擇期協商。（記者林欣漢翻攝）

總統賴清德23日與五院院長茶敘，立法院長韓國瑜會後提及邀請總統赴立法院國情報告，並採「統問統答」作為基本禮遇。立法院今日下午進行朝野協商，經過1個多小時討論，立法院長韓國瑜表示，顯然沒辦法達成共識，持續溝通，再擇期協商。

民進黨團總召蔡其昌今日就任後，首次參與協商。蔡其昌表示，賴總統很願意來立法院國情報告，若立委有任何想法要跟總統分享，也願意在國情報告後留下來聽，也願意第二次發言。但他也強調，最根本是不能違憲，「統問統答」有違憲爭議，要在遵守憲法及相關法規下來促成，若加碼違憲的東西以致事情辦不成，也辜負韓國瑜一番好意。

國民黨團總召傅崐萁說，開春希望能順利圓滿，希望賴總統能讓國人了解，總統希望迫切解決國家的問題是什麼，他的想法及具體做法，大家都很願意傾聽，很多事情在國會都可以溝通，歡迎賴總統來國會，成為寫歷史的人，希望在不設限的情況下，讓國人了解明白。

民眾黨團總召陳清龍也說，希望確認賴總統的國情報告內容，要包括軍購案、台美貿易協定，還有賴總統不公布、行政院不副署立法院三讀通過的法律，建議賴總統要在國情報告說明，因為這牽涉到立法院的尊嚴和權益。

韓國瑜建議，全程約2小時，「總統66歲，要考慮他的攝護腺，1個小時讓總統休息10分鐘。」隨後眾人在立委人數上難達成共識。韓國瑜最後表示，持續溝通，再擇期協商。

