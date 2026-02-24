鋒面接力報到！明北、東有雨 228連假天氣曝光

未來1週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

鋒面接力通過！中央氣象署表示，明天（25日）鋒面通過、東北季風增強，北部及東半部降雨增加，週四白天東北季風減弱後，週五開始鋒面、華南雲雨區一波波通過，預估到週二各地降雨機率高。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣未來一週天氣變化快速，今天晚上到明天清晨會有一波鋒面通過，迎風面北部、宜蘭及花蓮會有短暫陣雨發生，台東、恆春半島也會有些零星降雨，其他地區則多雲到晴。

曾昭誠表示，明天上午鋒面通過後，緊接著東北季風增強，迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。由於東北季風轉冷幅度較小，北部、宜蘭白天21-23度，中南部25-29度，早晚溫度與這幾天相似。

曾昭誠指出，到了週四白天東北季風減弱後，晚上又有一波鋒面接近，桃園以北地區仍有局部短暫陣雨，東半部地區、中部以北山區及恆春半島則可能有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

至於228連假天氣，曾昭誠說明，週五鋒面通過、東北季風增強，到了週六又有華南雲雨區東移及東北季風影響，因此連假這兩天（27、28日）台灣各地都有下雨的機會，尤其中部以北、東半部及恆春半島有降雨機會，南部山區也有局部短暫陣雨。

曾昭誠指出，到了下週日東北季風減弱，但仍然受到華南雲雨區影響，中部以北、東半部及恆春有短暫陣雨，南部山區為零星降雨，也就是說除了南部平地以外，各地降雨機率偏高。下週二又有另一波鋒面影響，中部以北、宜蘭地區有短暫陣雨，其他地區也有下雨機會。

溫度部分，曾昭誠表示，未來一週東北季風影響時間，轉冷幅度較小，明天白天北部、宜蘭21-23度，中南部25-29度，早晚溫度與這幾天相似。到了週四東北季風減弱，北部白天回升至25度左右，週五東北季風再增強，北部、宜蘭白天22度，中南部因為白天下雨的關係，溫度會略為下降到25-28度，各地早晚18-21度。

曾昭誠提醒，東北季風增強期間，週四花東、恆春半島，週五基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖，週六基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。另外，週五到下週一若溫度、水氣配合，3500公尺以上高山可能有部分固態降水發生的機會。

未來1週氣溫趨勢。（圖由氣象署提供）

