賴清德發布與夫人冷笑話影片 陳佩琪學講青娃蟾蜍結婚故事回擊

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪近日連番批評，總統賴清德情人節貼出與愛犬「不尊重另一半」，引發關注。賴清德昨日發布與夫人吳玫如互動的「冷笑話」影片，陳佩琪今（20日）再度發文，除了學講冷笑話回擊，更揭露柯文哲因涉京華城案遭羈押而錯過父親最後一面的悲痛內幕，強調「此恨永無絕期」。

賴清德昨（19）天在社群平台發布賀歲冷笑話，影片開頭他自誇為「冷笑話高手」，未料隨即被剪入「第一夫人」吳玫如昔日吐槽他「10個笑話大概只有2個好笑」的訪談影片，反差互動引發網友熱烈討論。

陳佩琪今（20）日在臉書發文表示，冷笑話可以維繫夫妻感情，隨即自編一段「青蛙整形變公主」冷笑話：「帥哥美女兩隻青蛙結婚了，不久喜得後代，但青蛙爸爸甚不開心，心想我這麼帥，卻怎麼生出隻醜不拉搭的蟾蜍妹妹來（抱歉用蟾蜍不用癩蝦蟆，免得人家又說我影射誰誰誰的），青蛙媽媽當然否認外遇，只好很不好意思地承認她小時候就是隻蟾蜍啊，只是為釣到帥青蛙老公，整形整成變成青蛙公主啦…」

此外，陳佩琪也調侃柯文哲因怕「沒早餐吃」而不敢批評太太是越來越上道。隨後她話鋒一轉，回憶柯文哲在台北看守所期間，因所方稱「消息來源不確定」而延遲一天告知父喪，讓柯聞訊當場愣住良久。

針對告別式細節，陳佩琪控訴，家祭當天柯文哲因交通因素遲到，且北所態度強硬，不僅禁止柯參加公祭，甚至不准他陪父親走最後一程去羽化。她表示當時曾苦求所方，即便將柯鎖在後台鐵欄杆都願意配合，仍遭拒絕，讓她質疑：「是考慮到途中小草會劫囚嗎？」

陳佩琪透露，柯文哲獲釋回家後，至今仍反覆詢問她：「爸爸臨終前有沒有在找我？有沒有留言給我？」她感嘆柯父終究沒能等到兒子回家，這段經歷成為柯文哲心中揮之不去的痛。她強調，大眾看過這些內容後，或許就能理解她所謂「此仇不共戴天、此恨永無絕期」背後的沉重。

