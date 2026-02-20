為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    下面一位！柯文哲發紅包頻揮手趕人 網友抓包「不耐煩」狂酸

    2026/02/20 14:39 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲在龍山寺發福袋，二度揮手示意民眾趕快往前，被網友質疑是不耐煩、在趕人。（擷取自Threads）

    民眾黨創黨主席柯文哲在龍山寺發福袋，二度揮手示意民眾趕快往前，被網友質疑是不耐煩、在趕人。（擷取自Threads）

    民眾黨創黨主席柯文哲昨日與現任黨主席黃國昌前往龍山寺參拜，並發送發財金與民眾互動。然而，活動期間卻發生插曲，除了有路過民眾大罵「臭俗辣」，更有網友捕捉到柯文哲在發送發財金時疑似露出「不耐煩」神情，頻頻揮手示意民眾趕快離開，畫面曝光後在社群平台引發熱烈討論。

    柯文哲與黃國昌昨（19）日造訪龍山寺拜廟，現場有不少支持者高喊「加油」、「黃國昌市長」，氣氛一度熱絡。隨後，一名阿伯路過接著大喊「臭俗辣」，隨行工作人員便以高分貝的「新年快樂」試圖蓋過。

    與此同時有網友發現，柯文哲在發送發財金給領取民眾時，面對熱情粉絲搭話，卻顯得神情焦躁，且不斷揮手催促對方往前走。相較於身旁始終維持笑容的黃國昌與吳怡萱，柯文哲的態度被網友質疑「不耐煩」，認為這與親民形象大相徑庭。

    畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，不少網友開酸，「看他一直揮手叫拿了紅包的人快滾的樣子，真的很醜惡」、「超沒禮貌，揮手叫人家趕快走」、「阿北叫你可以滾了還這麼多話」、「阿北可以去指揮交通，什麼都想指揮」、「兩個還沒對年的再發啥紅包啊，搞沒搞錯」、「不怕倒楣嗎？跟戴腳鐐的人要紅包」。

