    首頁 > 生活

    台北101專櫃又惹議！男攜伴被櫃員酸「女伴換人」......

    2026/02/20 16:25 即時新聞／綜合報導
    有網友控訴在逛精品專櫃時遭到，當眾調侃「女伴不一樣」，讓他當場臉色鐵青。貼文曝光後引發熱議，連台北101董事長賈永婕也親自留言。（資料照）

    台北101專櫃繼日前爆發歧視移工爭議，又有網友控訴在逛精品專櫃時遭到，當眾調侃「上次帶來的女生不一樣」，讓他當場臉色鐵青。貼文曝光後引發熱議，連台北101董事長賈永婕也親自留言，將與品牌方了解情況，要求慎重處理。

    有網友在threads上發文抱怨，大年初三攜女伴至台北101的Dior逛街，竟遇到男櫃員搭話：「先生，您上次帶過來的女生，跟這次不一樣耶？」講完還跟女同事交換眼神互挑眉毛，他當下臉直接黑掉。

    原PO稱，櫃員在發現他不悅、無意消費後，便不再服務，連詢問其他櫃員商品時，也搖頭回應，質疑是否存在「業績歸屬」或「先來後到」的默契問題，導致其他人不能插手。

    原PO指出，這是他首次到台北101的Dior消費，痛批「亂認客戶＋公然挑釁，這就是貴公司的接待訓練？」

    賈永婕︰如果我老公帶別妹子 我授權拍照存證

    該篇貼文引發網友熱議，連台北101董事長賈永婕關注，她隨後現身留言區表示，可以理解當事人當下錯愕的心情，已與該品牌了解實際狀況，並會請品牌慎重處理，同時也向消費者致歉。她強調，若櫃上同事確有失禮或不專業行為，將檢討改進。最後賈永婕也以幽默語氣補充，「如果是我老公帶別的妹子，董事長授權請直接拍照存證」。

    在 Threads 查看

