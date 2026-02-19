怒控柯文哲「像賤狗般被拖行」！陳佩琪再轟賴清德：此仇永不共戴天

前台北市長柯文哲與妻子陳佩琪。（資料照）

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲的太太陳佩琪昨（18）日臉書發文質疑，賴清德總統在情人節貼出與愛犬合照，是將妻子比喻成狗，並把自己弄得像單身狗，不尊重另一半。柯被問及此事時表示，不要引誘他批評太太，否則連早餐都沒得吃。陳佩琪今（19）日再度發文將矛頭轉向司法與執政黨，指控柯文哲遭不當羈押與政治操作，甚至稱柯「像賤狗一樣被拖行著，比賴清德的斑斑都還不如」。

陳佩琪今早在臉書發文表示，過去一年柯文哲被搜索、羈押，「一個法官說證據不足，卻被另一個法官收押，沒人回應我這到底是怎麼回事，從此我的先生就在我身邊消失一年，甚至父親過世、自己生病開刀，還被用羈押兼禁見這種惡劣手段對付他」。

針對京華城案，陳佩琪引述柯文哲說法稱，議員陳情後的便當會，身為市長的他請專人處理，聲稱並未介入，卻因為這樣被搜索、羈押。她並控訴，柯文哲「從此出現在媒體面前，就是銬著手銬像賤狗一樣被拖行著，比賴清德的斑斑都還不如，這還不打緊，從此玩他玩上癮，一直被延押，提抗告永遠被駁回，民進黨還很得意，派人親自拿雞鴨飯去北所賞給他吃，黨檢媒一體，配合的天衣無縫，網軍、媒體、柯黑一天24小時LIVE加重播，用國家機器、24小時羞辱、誣賴我們」。

陳佩琪透露，今早柯文哲出門前，她提到這段慘痛，柯則要她整理外界指控相關說法，包括比特幣、冷錢包、家裡藏三億、拿議員或沈的錢去存、買辦公室是行賄或用名畫賄絡等所謂「一刀斃命」證據的影片找出來，剪接給社會大眾看看這些人的嘴臉，「是的，這些人的嘴臉是這樣，但通告費、廣告費、出版費已經賺飽飽了…」

最後，陳佩琪痛批，更可惡的是關到自己爸爸過世了，柯文哲身為兒子也不能送行，「自己身體垮了要開刀，我這醫生太太也被隔在外不能看，我要跟民進黨和賴清德講， 你們一張狗照片就要上來如此罵我，你們要不要去看看過去一年來我們是怎樣被你們對待的？！老公被惡整關一年，關到差點掛掉，我只講一條狗這樣，已經很有水準、很節制了！此恨永無絕期、此仇永不共戴天！」

貼文曝光後引發熱議，不少網友批評陳佩琪是在「提油救火」，紛紛留言回應，「在辦公室騎飛輪收300萬也是誣賴嗎？這麼不合理的行為自己要付最大的責任」、「提油救火好棒棒，柯P前輩子可能欠妳很多，是說也有可能是這輩子惡事做多的現世報」、「您真的要少說話，有些事說太多不見得是好事」、「不貪污怎麼會被抓，本末倒置，驚世夫妻」。

