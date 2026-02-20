黃國昌掃街又被嗆！工作人員往嘴塞糖 被嗆聲民眾一掌拍飛

民眾黨主席黃國昌到二林第一市場分送發財金。（記者劉曉欣攝）

民眾黨主席黃國昌今天（20日）前往彰化縣二林仁和宮參拜，並在二林第一公有市場進行掃街，結果又遭民眾嗆聲。不同的是，今日有工作人員竟直接拿糖塞往嗆聲民眾的嘴巴，馬上被他一掌拍飛，影片曝光引起討論。

黃國昌今日陪同民眾黨彰化縣議員參選人洪雅婷掃街，路上被1名騎乘機車的大哥嗆聲「臭俗辣」，民眾黨隨行幹部則是大喊「新年快樂」反擊。沒想到，扮演財神的1名女性工作人員，竟直接抄起糖果塞向大哥嘴裡。他憤怒地一掌拍飛後餘怒未消，還騎車上前和工作人員理論，質問「什麼意思？」並繼續對黃國昌大喊「臭俗辣！」

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示：「硬塞糖果到別人嘴裡也太不衛生了」、「沒有經過別人允許直接塞東西在別人的嘴，真的很沒有禮貌」、「塞人家嘴巴，被巴剛好」、「真的很沒水準」。

醫師蔡依澄表示，工作人員拿沒拆包裝的糖，直接往民眾嘴裡塞，「柯黨」帶起的風潮是「有爭議也比沒新聞要好」。既然好好拜年無法上新聞，就跟選民多衝突。這種衝突法，對於一區選多人的複數選區制，如議員，很有用。極端行為，只要少數人喜歡，鐵票投出來，就有機會能當選。

但他提出忠告，對於一區選一人的單一選區制，這將是災難，會永遠無法獲得最高票。「因為你很難是令人放心的那一個」。柯黨議員們樂於衝突搏版面，但如果真心想往立委、縣市長、總統邁進，這條路是走不遠的。

