南投拜票突遇昏迷翁 温世政秒變「温醫師」急救搶命

民進黨南投縣長參選人牙醫温世政，今到草屯鎮敦和宮拜票時，剛好碰到1名老翁昏倒失去意識，温世政當下立即變身「温醫師」，將老翁移往陰涼處，持續呼喊老翁，並幫其受傷的手腳包紮，所幸後來恢復意識，由救護車送往醫院治療。

温世政表示，今天大年初四，草屯天氣炎熱，近午在敦和宮參香拜票時，突然遇到1名長輩因天氣炎熱，導致體力不支、暈眩跌倒，身為醫師的他第一時間上前協助安置，並初步檢查情況，幸好後來有恢復意識，也把跌倒受傷的部位進行包紮，最後送往草屯佑民醫院治療。

温世政說，老翁當時意識時睡時醒，還一直冒汗，研判是天氣太熱，身體流失過多水分，以致電解質失衡昏倒，他也提醒年長者，走春人潮眾多，應適時補水、保持體力，預防低血糖，則要在出門前記得進食，隨身也可備妥糖果，以免頭昏或身體不適。

