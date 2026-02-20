為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    南投拜票突遇昏迷翁 温世政秒變「温醫師」急救搶命

    2026/02/20 15:36 記者劉濱銓／南投報導
    民進黨南投縣長參選人牙醫温世政（右 ），在草屯拜票突遇昏迷老翁（左 ），立即變身「温醫師」協助安置與檢傷包紮傷口。（圖由温世政團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人牙醫温世政（右 ），在草屯拜票突遇昏迷老翁（左 ），立即變身「温醫師」協助安置與檢傷包紮傷口。（圖由温世政團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人牙醫温世政，今到草屯鎮敦和宮拜票時，剛好碰到1名老翁昏倒失去意識，温世政當下立即變身「温醫師」，將老翁移往陰涼處，持續呼喊老翁，並幫其受傷的手腳包紮，所幸後來恢復意識，由救護車送往醫院治療。

    温世政表示，今天大年初四，草屯天氣炎熱，近午在敦和宮參香拜票時，突然遇到1名長輩因天氣炎熱，導致體力不支、暈眩跌倒，身為醫師的他第一時間上前協助安置，並初步檢查情況，幸好後來有恢復意識，也把跌倒受傷的部位進行包紮，最後送往草屯佑民醫院治療。

    温世政說，老翁當時意識時睡時醒，還一直冒汗，研判是天氣太熱，身體流失過多水分，以致電解質失衡昏倒，他也提醒年長者，走春人潮眾多，應適時補水、保持體力，預防低血糖，則要在出門前記得進食，隨身也可備妥糖果，以免頭昏或身體不適。

    民進黨南投縣長參選人牙醫温世政（左二），拜票時協助昏迷老翁（左三）檢傷包紮，並順利送上救護車就醫。（圖由温世政團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人牙醫温世政（左二），拜票時協助昏迷老翁（左三）檢傷包紮，並順利送上救護車就醫。（圖由温世政團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播