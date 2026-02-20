WSJ揭習近平突襲拿下張又俠內幕 事先安排指揮官負責北京部隊

張又俠被習近平視為「大哥」，他的落馬意味習連核心圈都無法信任。（法新社）

中共中央軍事委員會前副主席張又俠上月遭立案調查，外界對中共內部權力現況產生諸多揣測。《華爾街日報》（WSJ）19日披露更多內幕，指張又俠是在前往中共中央黨校途中遭習近平派人「攔截」，且習甚至在幾天前就悄悄任命一位新指揮官，領導負責北京安全的精銳部隊，確保萬無一失。

接近中國政府決策層的人士透露，在一個寒冷、陰沉的冬日，身為中國最高級別將領的張又俠準備前往中共中央黨校，與數百名中共高層官員會面，其中包括習近平，但習派出的安全人員在途中就攔截張又俠，將他關押在一個秘密地點，並搜查他的住所，拘留他擔任軍事研究員的兒子。

在張又俠被捕前幾天，習近平悄悄任命一位新指揮官，領導負責北京安全的精銳部隊。他從上海武警中挑選一位值得信賴的人物，打破以往任命軍官的慣例。此一不同尋常的舉動旨在確保首都的防務由一位對習近平本人忠誠的人物領導，而不是由與張又俠有關的軍方網絡掌控。

據了解，習近平在2023年夏天開始最新一輪針對軍隊的肅清行動。此前，他的戰略夥伴、俄羅斯總統普廷的權威受到直接挑戰，被他曾經信任的助手、俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動政變，但最終並未成功。

接近中共決策層的人士透露，此一經驗對習近平來說是一個警示。儘管普廷斥資數十億美元升級軍備，卻未能迅速戰勝烏克蘭，同時面臨普里格津的背叛，這讓習近平意識到，雄心勃勃的軍事現代化建設並不能自動打造一支擁有強大戰鬥力的軍隊。習近平早已擔憂腐敗會削弱國家戰鬥力，並似乎做出結論：如果沒有絕對的政治忠誠度作為支撐，單靠軍事裝備遠遠不夠。

張又俠的下台標誌著長達10餘年的軍事整肅運動達到頂峰，這場運動導致數十名高階軍官被邊緣化，並鞏固習近平的權力。張又俠是習近平的兒時好友，被習近平稱為「大哥」。在最初的清洗浪潮中，張又俠迅速崛起，此舉被視為將一位值得信賴的盟友安插在軍隊領導層。分析家指出，張又俠的下台表明，即便在極權統治下，習近平也難以找到一個他能夠完全信任的領導者。

美國的中國問題專家、加州克萊蒙特．麥肯納學院政府學教授裴敏欣表示：「張又俠的下台表明，習近平的『一人統治』已到了系統性信任（即忠誠能夠保障安全的信念）徹底瓦解的地步，現階段，他已不再依靠穩定的執政聯盟，而是依靠無休止的政治清洗來維持權力。」

