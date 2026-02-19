桃園大廟景福宮參香 賴清德盼國防預算盡速通過打造「台灣之盾」

賴清德總統（中）前往桃園大廟景福宮參香，並發送福袋給民眾。（記者周敏鴻攝）

賴清德總統下午前往桃園市「桃園大廟景福宮」參香，並發送福袋給民眾，笑稱民眾可以將發福袋的他當作「財神爺」。針對國防預算盼能盡速通過一事，他強調，國防預算規劃8年1.25兆元、年均約1560億元，遠遠不及日本今年國防預算8兆元、韓國1.4兆元，相關預算應盡速通過，我國才能打造「台灣之盾」，進一步推動國防產業發展。

賴清德抵達景福宮後，先向開漳聖王祈求全民健康平安，再一一發送福袋給民眾。他說，過去一年，台灣南部、東部遭逢風災、中部面臨非洲豬瘟與禽流感等衝擊，還好國人團結，甚至留下數十萬名志工投入救災的美談，天災等挑戰才能一一克服。

賴細數台灣的經濟成長數據後指出，未來是全面人工智慧化的時代，食衣住行都會高度依賴台灣的半導體、資通訊、電子零組件等，高科技產業前景看好，結合傳統產業，將能形成雙引擎帶動我國整體經濟發展。

「政府除持續發展經濟外，也須同步強化國防力量」，賴清德說，面對中國威脅，國家收入增加後，應建立完善安全防護，國防預算若盡速通過，就能打造「台灣之盾」，進一步導入人工智慧，並推動國防產業發展，以落實我國國防自主。

賴清德還談及政府推動加薪、減稅、學費補助、育兒與長照補助、軍公教加薪、軍警待遇提升等政策，希望各界能全力支持政府。他強調，國際社會高度肯定台灣，民眾對國家一定要保持信心，相信只要團結努力，民眾就能安居樂業。

