頻被勸進選新竹縣長 竹北市長鄭朝方說話了

頻被勸進選新竹縣長，竹北市長鄭朝方回應了。（記者洪美秀攝）

年底新竹縣長選舉藍綠雙方人選都還未出線，竹北市長鄭朝方因這幾年竹北市的改變與進步，頻被勸進轉戰新竹縣長選舉，總統賴清德今天到北埔慈天宮時，也提到縣長楊文科8年任期即將屆滿，希望竹縣有新的局面，媒體詢問陪賴參香發福袋的鄭朝方，賴總統的說法是不是也期盼他出來參選？鄭朝方回應，確實很多人勸進，目前正在仔細評估、審慎思慮，如果有下一步，一定會跟鄉親，不管是竹北市民，還是新竹縣民報告。

鄭朝方提到，最近到其他12鄉鎮，確實有許多人勸進，他也訝異，原來12鄉鎮有很多鄉親看到竹北的改變，因這些改變過去從沒發生，讓其他鄉鎮非常羨慕，因此有不少人勸進。他說，團隊會仔細評估、審慎的思慮，如果有下一步，一定會跟鄉親，不管是竹北市民，還是新竹縣民報告。

媒體也問到因新竹縣議員要參選的小雞也期盼母雞趕快出來，因其他縣市黨內都快要完成提名，對此，鄭朝方則說，包括新竹縣、新竹市以及桃園市、台北市等，因有共伴效應的連動，目前還沒有正式討論。他也說2022年，竹北隊全壘打，新竹縣議員翻倍，他認為與民進黨長期耕耘地方，且新竹縣期待能改變的聲音已達到沸騰。2022年竹北已經實現，他相信今年2026年大家看到竹北的經驗，也希望能不能在新竹縣實現，他會傾聽更多地方的聲音。

藍營人選提名部分，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩已進入黨內初選階段，雙方競爭激烈

