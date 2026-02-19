台南國華街商圈初三人潮擠爆 黃偉哲、陳亭妃西市場發紅包送祝福

台南市長黃偉哲（右二）今天到西市場發送限量紅包，氣氛熱鬧，立委陳亭妃（右一）也到場一起向市民賀年祝福。（南市府提供）

春節連假，台南市區大年初三湧現人潮，有「最美菜市場」美譽的百年西門公有零售市場（西市場），就位於國華街商圈更是人潮擠爆。 台南市長黃偉哲今天到西市場發送限量紅包並加碼大樂透，向現場民眾送上新春祝福，吸引眾多民眾排隊領取，氣氛熱鬧，立委陳亭妃也到場一起向市民賀年祝福。

台南市經發局市場處攜手市場自治會推出「西市場迎春、馬年好運紅包來」活動，邀請市民及遊客走訪素有「最美菜市場」美譽的西門公有零售市場（西市場），感受百年市場融合歷史建築、文創設計與特色美食的嶄新風貌，吸引不少年輕族群與遊客。

黃偉哲表示，西市場是台南歷史悠久的百年市場，日治時期以來即為市民生活重心。市府近年積極推動修復整建與空間活化，在保留歷史風貌的同時，融入創意元素與青年品牌，讓市場轉型為兼具文化底蘊與觀光魅力的特色場域。春節期間走進西市場，不僅能感受濃厚的傳統年味，也能體驗「好逛、好拍、好吃」一站式遊逛樂趣，適合闔家大小一同走春。

經發局長張婷媛指出，西市場以文創選物、特色熟食及職人品牌為主軸，並串聯周邊街區與觀光動線，逐步形塑全年齡、全天候皆宜造訪的生活場域。春節連假期間除夕休市外，多數攤商正常營業；另「小人類市集」自2月7日至2月28日在西市場登場（營業時間下午1時至7時），讓民眾輕鬆散步之餘，也能品味美食、選購好物，為春節假期增添不同樂趣。

有「最美菜市場」美譽的台南百年西市場，就位在國華街商圈，今天初三人潮擠爆。（南市府提供）

