「市長蔥油餅」又來了！林世賢為春節市集站台 這次義賣所得捐給「它」。

彰化市長林世賢（左）的「市長蔥油餅」受到熱烈歡迎。（彰化家扶中心提供）

彰化最強的走春「春節市集」今年火熱登場！彰化市長林世賢第3次為市集端出「市長蔥油餅」，今天（19日）義賣金額捐給彰化家扶中心，明天（20日）義賣捐給彰化市慈愛教養院，讓蔥油餅做愛心！

林世賢表示，他除了賣過市長蔥油餅，還有賣過市長菜頭粿，很多人都問說「市長，你只會這兩樣嗎？」，其實他的廚藝很不錯，但受限於場地與環境，加上這兩樣平民美食又平價，才會成為他義賣的首選。

林世賢說，他的市長蔥油餅都是先設定好捐助對象，也有曾經幫忙賑災而賣。這次選在最強市集的「春節市集」大年初三、大年初四，希望透過人潮帶動買氣，讓他用行動力來支持社福團體，民眾只要花銅板價就可以幫助更需要幫助的人。

因為採取自由認捐，不少人都是拿100元來買蔥油餅，然後說「不用找了」，令人感受到滿滿的誠意與愛心。彰化家扶中心主任王震光表示，感謝市長在義賣蔥油餅時，想到彰化家扶，讓家扶兒不必為開學的學費傷透腦筋。

彰化市長林世賢忙著煎蔥油餅義賣，今天義賣所得捐給彰化家扶中心。（彰化家扶中心提供）

