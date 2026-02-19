綠營竹縣長選戰誰代表出擊？立委范雲這樣說

民進黨新竹縣長誰代表出征？立委范雲說，一定會推出最強人選。（記者洪美秀攝）

總統賴清德今天到新竹縣北埔鄉慈天宮參香祈福、發紅包福袋，由於年底就是縣市長及地方選舉，新竹縣在國民黨還未推出人選的情況下，綠營也持觀望態度未推出人選，已在竹縣耕耘1年多的民進黨立委范雲對於綠營年底竹縣長人選，她提到，不管是哪個人選，民進黨推出來的人選一定會是最強、最能帶領新竹縣改變的人選。

媒體詢問范雲，因范雲是民進黨立院負責新竹區域，今天竹北市長鄭朝方陪同總統賴清德出席，外界會關注新竹縣綠營縣長人選，是不是已鎖定范雲或是鄭朝方，外界也認為若鄭不選，就由她接替選？對此，范雲先是向大家拜年並提到，在北埔慈天宮看到等著跟賴總統拜年及領福袋的民眾非常多，排得非常非常遠。她認為，在她服務這1年多以來，已強烈感覺到新竹縣民期待改變，且希望有更好的人可以帶領新竹縣，能夠在馬年躍升。

她說，民進黨有聽到大家的期待，一定會推出最強人選，能帶領新竹縣有更好的改變，希望「新新竹、新幸福」。並說，新竹縣是民進黨非常重視的縣市，有非常多的議題需要努力、評估。目前也知道國民黨在新竹縣還沒有整合出人選，不管是哪個人選，她認為民進黨推出來的人選一定會是最強、最能帶領新竹縣的改變。她也謝謝大家對她及鄭朝方的肯定，她和鄭朝方一定會努力讓新竹縣成為一個「新新竹、新幸福」最棒的縣市。

