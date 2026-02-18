為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    初二回娘家 朱立倫化身「朱大廚」市場採買親自下廚

    2026/02/18 12:00 記者林哲遠／台北報導
    大年初二，前國民黨主席朱立倫也回到桃園與「二寶爸」桃園市議員凌濤，前往新永和市場、南門市場採買年貨，準備化身「朱大廚」親自下廚。（朱立倫辦公室提供）

    今天是大年初二，前國民黨主席朱立倫也回到桃園與「二寶爸」桃園市議員凌濤，前往新永和市場、南門市場採買年貨，準備化身「朱大廚」親自下廚，菜單包括寓意年年高升的年糕、富貴圓滿的滷豬腳、百財入庫的白菜滷、福祿壽俱全的炒三鮮、清炒腰子。朱立倫表示，簡單的幾道料理，只要家人團聚就是最有家的溫暖、最有台灣味的好年菜。

    為了辦一桌有台灣味的家常年菜，朱立倫與凌濤到新永和市場採買了白菜、紅黃椒、透抽、蝦子，也到南門市場採買最新鮮的豬肉腰子、排骨，更到訪在地超過60年的客家粿店裡採買過年應景的紅豆年糕。

    回到桃園南門市場的朱立倫，不斷有店家熱情地向他打招呼「我們老縣長回來了」，還有老闆娘看到驚呼「20年了，你都沒有變」；朱立倫則感性說道，「其實真正沒有變的，是南門市場的人情味。」

    採買完年貨，朱立倫則回到同德國小社區，在凌濤家中張貼春聯「馬上幸福」，他親自提筆寫下意涵凌濤二寶名字的斗方張貼在小朋友的房門口，希望小朋友們平安、快樂地長大。

