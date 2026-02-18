看藍綠白「最強母雞」開春聲量 吳靜怡：黃國昌被「超速仔」框住

吳靜怡指出，黃國昌走春多次出現被嗆聲與「超速仔」標籤，新聞呈現也以衝突場景為主。（資料照）

新春伊始，各政黨紛紛展開春節行程，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（18日）發文分析「誰是開春最強母雞」，並指出國民黨主席鄭麗文「抖」出網路討論，總統賴清德勤跑地方，民眾黨主席黃國昌則是被「超速仔」標籤框住。

吳靜怡分析，春節走廟看起來像「祈福行程」，本質卻是選戰起跑的第一輪壓力測試，誰先搶到注意力只是起點，真正的母雞必須把注意力導到候選人、導到組織、導到投票理由，藍綠白三黨母雞齊出征，用拜年祈福之名行2026地方選戰佈局之實，母雞初啼聲量如何？她提到，鄭麗文聲量「抖」出冠軍，聲量是賴清德的3倍、黃國昌的20倍。

吳靜怡提到，鄭麗文法鼓山除夕撞鐘的「紅繩劇烈抖動」影片瞬間爆紅，網友狂搜「法鼓山撞鐘」、「紅繩抖動」、「神明感召」，但這卻是典型的「事件型母雞」，相關搜尋幾乎沒有「行程」、「福袋」、「地方小雞」，這種聲量對國民黨2026的參選人來說，沒有真正「加持」價值，對地方候選人輔選的效益有限，反而變成一場迷因覆蓋了整個團隊缺席的風險。

吳靜怡表示，賴清德相較於鄭麗文的「爆點」，走的是比較沒有劇烈起伏，數據顯示賴清德的搜尋熱度擴散至全台30多個行政區，這就是「執政母雞」的底氣，搜賴清德是為了「紅包」、「福袋」、「領紅包」、「行程」，是強烈的「行動導向」熱度，總統光環容易帶動同框政治人物的能見度，轉化成線下人流，如蘇巧慧、童子瑋、陳亭妃都跟著熱起來，春節熱度換成票的轉換率，「目前看他最高」。

至於黃國昌，吳靜怡則認為，黃國昌走 春多次出現被嗆聲與「超速仔」標籤，新聞呈現也以衝突場景為主，這種熱度確實能拉高關注，但民眾黨的代價就是消耗其他候選人曝光度，聲量在黃國昌一人身上形成「看熱鬧」而非「願意投」的關係，對白營而言，應盡快把「衝突流量」改寫成「市政能力」與「治理方案」，黃國昌沒有參選到底的決心，才是被不分藍綠嘲笑的根本。

吳靜怡強調，聲量不是一切，能把春節熱度換成實質票倉才是王道，鄭麗文靠事件讓母雞抖出討論卻無法帶小雞，賴清德穩穩跑出地方版圖，黃國昌則讓全黨被困在新北爭議。吳靜怡分析，目前三黨攻防最具聚焦效應的戰場是新北市，三黨黨主席都成功成為各黨聲量最高母雞，但政治不是變魔術，神明感召抖不出選票，只有實打實的腳印，才能跑出馬年的大選地圖。

鄭麗文在祈福時，手中握著的紅色繩子兩度「抖動」，相關影片掀起網友熱議。（圖擷取自法鼓山YT）

吳靜怡表示，春節熱度換成票的轉換率，目前賴清德最高。（記者劉婉君攝）

