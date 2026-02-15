卓榮泰、鄭麗君出戰台北市長？ 從「一元福袋」窺知動向

傳出行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君可能參選台北市長，知情人士分析，從「一元福袋」就可窺知動向。（資料照）

2026年百里侯之戰，民進黨陸續完成縣市長參選人提名布局，傳出行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君可能參選台北市長，知情人士分析，卓揆不可能出戰，因為他今年連「一元福袋」都沒做，新春期間拜廟，發的還是賴總統的福袋，反觀鄭麗君，不但有署名的賀年卡片，還有斗方春聯，反而留下想像空間。

無論行政院的正副院長是否出戰北市，執政團隊已進入選戰模式，將藉由府院高層地方視察行程，配合推出各項地方建設與政策利多，並強化論述過去中央資源挹注地方建設的具體成績，同時宣傳政績與政策願景。

事實上，民進黨籍苗栗縣長參選人陳品安1月初拜會行政院後，卓揆隨後視察苗栗醫院，宣布核定急重症醫療大樓擴建工程，21億元預算由中央全數支應。卓揆2月初到宜蘭視察鐵路高架化建設，原本農曆年前就會核定總經費超過500億元的宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，不過，春節期間他將再度走訪宜蘭溝通，預計年後才拍板。

卓揆2月初視察宜蘭時，遭國民黨批是「輔選列車」，知情人士說，執政團隊在相關規劃安排，一方面要增加黨籍參選人曝光機會，另方面又要尊重地方藍營人士，盡力會達到「藍綠平衡」。

他並強調，衛福部豐原醫院綜合式長照機構去年底落成啟用時，要選台中市長的民進黨立委何欣純、國民黨立委楊瓊瓔都出席，雖立法院副院長江啟臣未出席，卓揆當時還特地請江的夫人劉姿伶站在他的旁邊，可見卓揆的用心。

對於卓揆在年底選戰的角色，政院人士表示，行政院提出重大建設計畫及各項福利政策，都是不分黨派，都是以國家整體長遠發展與國人健康作為施政目標，不論是否是執政縣市，也不分南北，「均衡台灣」是行政院的目標。

