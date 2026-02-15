台美合作質變 涉外人士：從「買賣邏輯」升級「安全夥伴」

台美雙方2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮。（行政院提供）

台美對等貿易協定（ART）農曆年前正式簽訂，賴清德總統也將親自召集成立「國家經濟戰略指導小組」，兩國經貿關係邁入新里程碑。涉外人士分析，台美合作已從單純的「買賣邏輯」，升級為以「共同防衛」為核心的安全夥伴，在安全信任、經濟互賴與產業升級三者交會下，台美關係呈現出可預期、可持續的制度化軌跡。

台美關係新走向 安全信任、經濟互賴與產業升級

台美合作正朝向全方位戰略化發展，我國在農曆年前正式簽署台美對等貿易協定（ART），台灣輸美產品平均關稅從35.7%大幅降至12.33%，取得對等關稅15%且不疊加最惠國稅率待遇；此外，早前第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）已簽署《矽盛世宣言》，台美也將準備成立工作小組，就供應鏈韌性、無人機系統認證等關鍵領域推動實質計畫，共同打造安全具韌性供應鏈。

請繼續往下閱讀...

涉外人士受訪指出，從台美實質交流面觀察，台美關係近年的深化並不只有區域情勢的驅動，台美在全球合作暨訓練架構（GCTF）下，針對民主治理、災害防救、公共衛生與社會韌性等議題深化合作已行之有年，也逐步強化台灣在民主陣營中的功能性角色。

在國安戰略層面，該人士分析，近年隨著集體防禦概念的強化，台灣已從過往單純以「自付軍售」模式取得裝備，轉向被納入美國「對外軍事融資計畫」（Foreign Military Financing，FMF）的整體安全思維中，象徵台美關係已從「買賣邏輯」，升級為以「共同防衛」目標為導向的安全夥伴。

這位人士說，此種轉變意味著台灣不再只是終端使用者，而是被納入美國區域安全架構的規劃中，美國最新的國家安全戰略報告已具體揭示，美國意在結合友盟國家，推動集體防禦、責任分擔，以維護印太和平穩定，台灣在區域間扮演的關鍵角色不言可喻。

台美簽署ART 進入「戰略經濟夥伴」的歷史一刻

除了安全領域之外，經濟層面的戰略化更是關鍵。涉外人士提到，今年台美完成關稅談判並簽署「台美對等貿易協定」（ART），是台美關係正式進入「戰略經濟夥伴」階段的歷史一刻，此一定位不僅涉及貿易便利化，更涵蓋投資承諾、產業聚落布局與雙向技術合作，反映台灣在全球供應鏈重組中，被視為可信賴且不可替代的節點。

涉外人士說，更重要的是，台灣自身的結構轉型為這段關係提供堅實基礎，近十年來，台灣系統性地降低對中國投資與貿易的依賴，實踐「立足台灣、布局全球」的產業戰略，使經濟成長、科技創新與中小企業韌性形成正向循環，台美關係的深化，正是在此安全信任、經濟互賴與產業升級三者交會下，呈現出可預期、可持續的制度化軌跡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法