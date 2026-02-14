台美友好！ 谷立言首登海巡艦意義重大 台美PK春節包水餃平手

AIT處長谷立言（中）親筆揮毫，在春聯寫下「台美好馬吉」，高雄分處長張子霖則寫下「台美友好」，凸顯台美兩國好友誼。（擷取自管碧玲臉書）

海委會主委管碧玲昨晚PO出她與美國在台協會（AIT）處長谷立言、高雄分處長張子霖春節前登上海巡艦艇，組隊包水餃競賽平手有趣影片，凸顯台美友好國際交流，AIT處長有史以來第一次登上海巡艦艇意義重大，影片上傳1天吸引近3萬人按讚。

海委會主委管碧玲昨晚PO出一段影片，國在台協會（AIT）處長谷立言與高雄分處長張子霖日前登上雲林艦，和海巡同仁過早年，一起寫春聯、包水餃，一起體驗台灣過年習俗。

請繼續往下閱讀...

過程中AIT處長谷立言更與主委管碧玲主委組隊競賽包水餃，過程趣味橫生，結果竟然平手，管碧玲說，凸顯台美友好，增添不少驚喜！也是國際交流的佳作！

管碧玲更告訴谷立言處長，寫春聯是期待、是希望、是承諾，要承諾台美友好、要「台美尚麻吉」；AIT處長谷立言立刻親筆揮毫，在春聯寫下「台美好馬吉」，高雄分處長張子霖則寫下「台美友好」，凸顯台美兩國好友誼。

管碧玲表示，台、美是印太和平框架中不可或缺的夥伴，並簽訂協議推動海巡的合作，沒有台美合作，就沒有今日這麼有實力的海巡，因此，AIT處長有史以來第一次登上海巡艦艇，意義重大！

管碧玲說，因為有台美合作，海巡在空中有強大空中能量，在海上有最精銳堅強特種行動部隊。這樣的台美合作是看得見的，是真正展現的具體實力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法