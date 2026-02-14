為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    小年夜前暖熱日夜溫差10~15度 除夕至初三迎風面濕涼

    2026/02/14 08:25 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署指出，今日白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭預測可達27至28度，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，日夜溫差高達10至15度，早晚請適時增減衣物避免著涼。（資料照）

    中央氣象署指出，今日白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭預測可達27至28度，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，日夜溫差高達10至15度，早晚請適時增減衣物避免著涼。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（14日）各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨。今日白天溫暖偏熱，高溫在西半部及宜蘭預測可達27至28度，花東約25、26度，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約13至16度，南部及花東約18至19度，日夜溫差高達10至15度，早晚請適時增減衣物避免著涼。小年夜西半部、宜蘭及金門低溫14至18度，花東及澎湖18至20度，馬祖12度。至於高溫部分，西部27至30度，東半部25至27度，澎湖24度，金門23度，馬祖17度。

    今日天氣方面，環境轉為偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區及西半部山區也有零星短暫雨，至於桃園以南平地則是多雲到晴的天氣。

    氣象署提到，中部以北地區在夜晚至上午間及金、馬全天有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況安全及航班資訊。另外高山在夜間、清晨亦應留意氣溫仍偏低，路面易有結冰現象，行車用路及登山請注意路況安全

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    未來天氣方面，週日（小年夜）風向轉東南風，各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫陣雨，花東亦有零星降雨。

    下週一（除夕）鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，下週二（初一）至下週三（初二）東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；下週一、下週二桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴；下週三水氣稍減，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴。

    下週四（初三）、五（初四）東北季風逐漸減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚仍涼，白天溫暖微熱，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    下週六（初五）東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下下週日（初六）至下下週一（初七）水氣逐漸增多，下下週一東北季風增強，北部及東北部氣溫逐漸下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。春節後期天氣不確定性較大，請留意最新天氣資訊。

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    17 ~ 30 16 ~ 28 20 ~ 29 18 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

