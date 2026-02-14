林國成罵賴清德起訴 張雅琳：不懂獨裁就去重修公民課

立委林國成。（資料照）

時任民眾黨不分區立委林國成去年7月參加公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經，該活動更透過YT線上影音平台「民眾之聲」直播。賴事後對林國成提告，台北地檢署12日偵結，認定林國成言語已於踰越一般人可合理忍受範圍，依法提起公訴。對此，民進黨團副書記長張雅琳表示，「看到有人拿她做圖說：『林國成被起訴，賴清德自證獨裁。』必須說，做圖的人不是在偷換概念，就是該回去重修八年級公民課。」

張雅琳昨於臉書粉專發文提及，張雅琳指出，最近全國才一起複習過「林宅血案」，那是威權體制下的國家暴力，恣意抓人、殺人，沒有公開審理，沒有辯護空間，獨裁者決定一切。那才叫獨裁。

現在林國成因具體言行被當事人提告，檢察官依法偵辦，認為證據足夠後起訴，接下來交由法院審理。林國成可以有律師、有答辯、有審判、有上訴權，刑度多少根本還不知道。

張雅琳直言，「這叫司法程序，不叫被抓走。」所以，依法審理要扯到獨裁，根本是刻意操弄，模糊歷史的傷痕，誤導社會。再說，民主體制下，言論自由不等於言論免責，最後酸說「以上國中公民課通通都有教，不懂不可恥，重修就好。」

